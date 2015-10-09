Сохраняя связь времен Свежий выпуск 550 Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

Речь на нем шла о том, что юбилейная дата способствует возрож­дению интереса к героической истории Великой степи, становлению государственности на ее территории, корням казахского народа. Участники форума рассказали, что к юбилею школьные библиотеки подготовили тематические выставки, прошли конкурсы сочинений и рисунков. Ребята изучают также историю своих поселков, встречаются с ветеранами и старожилами, создают школьные музеи.

Аким района Карим Жакупов отметил, что в независимом Казахстане бережно хранится историко-культурное наследие предков. Становление государственности уходит своими корнями в далекое прошлое, а 550-летие Казахского ханства стало консолидирующим фактором, объединяющим людей разных этносов.

Участники форума получили в подарок тетради, на обложках которых – портреты основателей Казахского ханства Керея и Жанибека, а также Абылай-хана и хана Абулхаи­ра и их краткие биографии.



