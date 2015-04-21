Сохраняя традиции предков

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Айгуль БИДАНОВА, Семей
Как отметила автор и куратор проекта, заместитель директора музея по научной и выставочной деятельности Светлана Киляоглова, особенно радует увеличивающееся с каждым годом количество участников. Главным событием фестиваля 2015 года для них и зрителей стала выставка изделий, которая развернулась в залах музея. Кроме того, музей намерен собрать сведения о мастерах области, издать единый каталог и ежегодно пополнять его новыми именами.
Изюминкой программы нынешнего года стал приезд Сержана Баширова – известного далеко за пределами Казахстана ювелира, знатока и коллекционера казахского декоративно-прикладного искусства. С его творчеством можно было ознакомиться в специальном разделе экспозиции. С. Баширов встретился со студентами творческих специальностей вузов, колледжей города и мастерами хэнд-мейда.
На вернисаже во время дефиле модели демонстрировали авторские украшения знаменитого ювелира под живое звучание шанкобыза, на котором играл Серали Мухаметсадыков. Также состоялся концерт казахской народной музыки, организованный студентами колледжа им. М. Тулебаева. Всех желающих обучали игре тогызкумалак. В залах музея для маленьких гостей были организованы казахские национальные игры.
– Воспитание вкуса на лучших образцах казахского народного прикладного искусства, нового к нему отношения, поддержка мастеров городов и сел области – это те цели, которые мы ставим перед собой, – поделилась С. Киляоглова. – Проект сразу задумывался как долгосрочный, на перспективу. В течение трех лет мы поддерживаем мастеров региона, художественный и качественный уровень изделий на выставках, стараемся представить широкую видовую палитру казахского народного декоративно-прикладного искусства. Мы намерены и далее проводить фестиваль, искать еще не известных мастеров и пропагандировать их творчество.
По итогам фестиваля лучшие из лучших были награждены грамотами и ценными призами. В номинации «За следование традиции» – Бакытгуль Акан, «За новации» – Аяжан Кайырханкызы, «За сложность и трудоемкость» – Кайнижамал Куламашинова, «За профессионализм» – Сакен Назархан, «За оригинальность» – Фарида Умирбаева. Организаторы фестиваля и его участники уверены, что такие встречи расширяют не только информационный багаж зрителей, но и рождают желание самореализоваться, найти себя, повышают интерес к традициям предков.

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