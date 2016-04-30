Сохраняя традиции тюркского мира

Награждение журналистов, сохраняющих и популяризирующих богатейшее духовное наследие тюркского мира, прошло в рамках открытия года «Шеки – культурная столица тюркского мира-2016». В торжестве, состоявшемся на территории государст­венного историко-архитектурного заповедника «Юхары Баш», приняли участие верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Насир Абдулазиз аль-Насер, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, министр культуры и туризма Азербайджанской Республики Абульфас Гараев, известный казахстанский писатель, общественный деятель Олжас Сулейменов, делегации международных организаций тюркоязычных стран, видные деятели науки и культуры.Программа открытия года была содержательной и красочной: перед входом во Дворец шекинских ханов, который является жемчужиной азербайджанской архитектуры, гости понаблюдали за древней национальной игрой човган, вошедшей в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, прошлись по организованному восточному базару, ознакомились с выставками прикладных работ народных умельцев.Насир Абдулазиз аль-Насер отметил, что такие мероприятия служат дальнейшему укреплению дружественных связей между народами. Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов подчеркнул достоинства Шеки – это родина выдающихся поэ­тов, писателей, деятелей искусств, и именно эти факторы сыграли важную роль в избрании города культурной столицей тюркского мира.После церемонии официального открытия творческие коллективы из Азербайджана, Казахстана, Турк­менистана, Турции, Кыргызстана, Башкортостана, Гагаузии и других тюркоязычных стран представили интересную концертную программу.