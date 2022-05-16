Сохраняя традиции

Ярким событием в жизни столицы стал концерт «Өртолғау», погрузивший публику в атмосферу традиционной казахской культуры.

Государственная академи­ческая филармония им. Е. Рахмадиева объединила на своей сцене известных артистов страны: это этноансамбль «Қорқыт», ансамбль эстрадного танца «Alem», мультиинструменталист Едиль Хусаинов, фольклорно-этнографический ансамбль «Turan».

На пресс-конференции перед концертом художественный руководитель филармонии, заслуженный деятель РК, профессор Гульмира Куттыбадамова отметила, что в многожанровой программе «Өртолғау» традиционная музыка сплетается с совре­менными формами искусства – например, видеоартом, а каждый выступающий – авторитетный самобытный музыкант, артист.

О своей работе и творческих планах рассказали участники концерта. Так, с выступления в Нур-Султане ансамбль «Turan» начинает большое мировое турне 2022 года. Вторым пунктом маршрута станет Турция, где коллектив любят, ждут и называют «Ер Туран». В Турции произведения казахстанских музыкантов становятся саундтреками к популярным историческим сериалам на телевидении и в кино. Есть в планах «турановцев» и сотрудничество с голливудскими кино­компаниями.

Отметим, что ансамбль уже дал более 600 концертов на родине и в 70 странах: России, Франции, Израиле, Турции, Германии, Южной Корее, США, Азербайджане, Испании, Норвегии… Сегодня у «Turan» свои фан-клубы и ученики.

– За 14 лет творческой деятельности «Turan» обрел международное признание, популяризируя казахскую музыку, традиции и культуру. Поначалу продвигать традиционное искусство было сложно, и на концерты приходили 10–20 человек. Сейчас все изменилось, на наших концертах полные залы, где, что особенно отрадно, много молодежи, – сказал участник ансамбля Серик Нурмолдаев.

Кстати, в 2008 году организован фольклорно-этнографи­ческий ансамбль по инициативе самих музыкантов, тогда – студентов Казахской национальной консерватории им. Курмангазы. Сегодня они сами преподают в родной консерватории и в Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова. Музыканты знакомят со звучанием старинных, архаичных национальных инструментов, раскрывают их новые возможнос­ти в современных аранжировках. В составе группы Бауыржан Бекмуханбетов, Ержигит Алиев, Максат Медеубек, Серик Нурмолдаев, Жанту Дадабаев.

Популяризацией традиционной музыки Казахстана занимается и этноансамбль «Қорқыт». Художественный руководитель Шолпан Корганбек подчеркнула, что каждый музыкант владеет несколькими инструментами, во время выступлений звучат қобыз, қыл қобыз, нарқобыз, домбра, сырнай, мүйіз сырнай, шанқобыз, жетыген, шертер, дауылпаз, саз сырнай, бас домбра, сыбызғы, су ағаш, тоқылдақ и другие. Основа репертуара – кюи, терме, жыры в обработке Шолпан Корганбек, ее собственные сочинения. В феврале 2020 года «Қорқыт» вошел в Книгу рекордов Гиннесса Казахстана, дав самый продолжительный концерт в истории страны: ансамбль исполнил в режиме нон-стоп 75 сочинений.

Самый молодой участник концертной программы «Өртолғау» – ансамбль эстрадного танца «Alem», созданный в 2016 году. В творческом багаже коллектива более пятидесяти постановок – танцы народов мира, темати­ческие композиции, разнообразна и стилевая палитра – от классики до хип-хопа и рок-н-ролла.

Открыл программу этноансамбль «Қорқыт», исполнивший «Толғау» А. Бестибаева, «Алаш» М. Бердигулова, «Аманат», «Сұлтан Бейбарыс», и «Төрткүл түмені» Ш. Корганбек.

Музыканты «Turan» перенес­ли слушателей в стародавние времена, стараясь передать атмосферу Великой степи, голоса свободолюбивых кочевников. Оригинально и современно звучали композиции «Ұлы Тұран мәңгілік», «Ақсақ құлан – Жошы хан», «Бүркіт», «Шабыт», «Қазақ елі», «Қилы заман», «Қара жорға», а также «Аққу» Н. Тлендиева – в сопровождении грациозных танцовщиц ансамбля «Alem» и, конечно, «Ер Тұран» – визитная карточка коллектива.

С особым нетерпением слушатели ждали выхода выдающегося музыканта Едиля Хусаинова. Он композитор, исследователь фольклора, мультиинструменталист, уникальный мастер горлового пения, член Союза композиторов СССР и Казахстана, заслуженный деятель РК, кавалер ордена «Құрмет». Каждый выход на сцену прославленного мастера – настоящий подарок для публики. Овации сопровождали его выступление и в этот раз.