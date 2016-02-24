Сохраняются позитивные тенденции

Вчера в областном Центре коммуникаций состоялся брифинг исполняющего обязанности начальника управления экономики и бюджетного планирования Малика Турманова, который рассказал о принимаемых в регионе антикризисных мерах и перспективах социально-экономического развития Приаралья.

Особое внимание на встрече М. Турманов уделил сложностям, с которыми столкнулся нефтяной регион в период нестабильности в мировой экономике и обвала цен на углеводородное сырье. Однако, несмотря на снижение ряда макроэкономических показателей, есть и позитивная динамика, достигнутая в ключевых отраслях благодаря диверсификации экономики, ставшей основой антикризисных мероприятий. Это положительные темпы роста в обрабатывающей промышленности, в том числе металлургической, химической и пищевой.

– За последние три года доля обрабатывающей промышленности в регионе возросла в 3 раза – с 4,5% в 2012 году до 14,0% в 2015-м. При этом производительность труда за эти годы увеличилась в этом секторе в 4 раза, – подчеркнул и. о. руководителя управления.

Подробно рассказал М. Турманов и о реализации проектов Карты индустриализации, отметив, что 14 предприятий, построенных в первой пятилетке ГПИИР, в минувшем году произвели продукции в общей сложности на 11,5 млрд тенге, или более 13% в объеме обрабатывающей промышленности. Планомерно ведется работа в регионе и в рамках второго этапа индустриальной программы, предусматривающего открытие 41 нового производства, 5 из которых введены в эксплуатацию в 2015 году и уже тоже вносят свою лепту в построение экономики нового типа, независимой от нефтяных котировок.

Поведал выступающий и о лидерстве региона в республике по ряду показателей в социальной сфере. В качестве примера были приведены рекордный рост объемов жилищного строительства, досрочное выполнение показателей программы «Балапан» по охвату детей дошкольными учреждениями и другие позитивные достижения. Отмечалась на встрече и работа исполнительных органов по стабилизации рынка труда, по поиску внебюджетного финансирования за счет сотрудничества с международными финансовыми институтами и государственно-частного партнерства в реализации социальных проектов. Зашла речь и о региональном бюджете, который в текущем году сохранил свою социальную направленность.

– Из общего объема бюджетных расходов 70%, или 125,6 миллиарда тенге, направлено в социальную сферу. По объему расходов на душу населения область занимает 5-е место по республике, а по расходам в социальной сфере – 1-е место, – сказал и. о. руководителя управления, отметив, что в целом, несмотря на сложности в мировой экономике, в При­аралье сохраняются позитивные тенденции.