Соколов-балобанов пытались незаконно вывезти из Казахстана

Пресечена попытка вывоза из Казахстана соколов-балобанов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

20 октября на территории Бесагашского пограничного отделения Жамбылской области задержана группа неизвестных лиц, которые незаконно пытались вывезти 9 краснокнижных соколов-балобанов из Казахстана в Кыргызстан.

«Уголовное правонарушение выявлено в результате совместной работы инспекторов Жамбылской областной инспекции лесного хозяйства и животного мира и РГКП ПО «Охотзоопром».

По данному факту возбуждено уголовное дело», – отметили в Минэкологии.