​Сокращая проблемную «долю»

Взаимодействуя с прокуратурой, правоохранительными органами и уполномоченными госучреждениями, МВК держит на контроле деятельность отдельных строительных компаний, занятых возведением в столице объектов долевого жилья.

В рамках действующего законодательства комиссия при необходимости оказывает застройщикам правовое и административное содействие в завершении строительства, по каждому из объектов определен соответствующий комплекс мероприятий.

В случаях же отсутствия со стороны компании-застройщика конкретной работы дольщикам рекомендуется провести судебные процедуры по передаче долгостроя созданным жилищно-строительным кооперативам для самостоятельного окончания строительства.

Так, с подачи МВК прокуратурой Астаны удовлетворен 41 иск жилищно-строительных кооперативов, созданных потерпевшими, для передачи долевых объектов в их ведение. Кроме того, завершено строительство ряда жилищных комплексов, по которым имелись многочисленные жалобы, связанные с задержкой ввода в экс­плуатацию или невозможностью оформить приобретенное жилье. К числу таких проблемных ЖК относятся «Монблан», «Мирный», «Сарыарка», мансардные этажи по пр. Абылай-хана и Женис, ул. Торайгырова, Тамшалы, ЖК «Магистральный-2», «Мирас», «Туркестан», «Изобилие». Были свои сложности и у жилищно-строительных кооперативов, в частнос­ти у ЖСК «Уют-19», взявшегося за самостоя­тельное строительство жилого комплекса, у ЖК по пр. Абая (застройщик ЖСК «Алия Астана»), ЖК по пр. Б. Момышулы (застройщик ТОО «НИПИ Генплан»), ЖК по ул. Сембинова (застройщик ЖСК «Жан Нур»).

Благодаря содействию межведомственной комиссии в строй действующих введены жилой дом по ул. Сатпаева, 5/1, ЖК «Айя», «Сан Сити», жилые комплексы южнее пр. Тлендиева, вдоль ручья Сарыбулак, ЖК «Какаду», «Гармония», «Омир», «Тумар», «Айсанам» и другие. В итоге жилищный фонд столицы пополнился на 380 тыс. кв. м, 6 370 граждан стали владельцами квартир.

«Подводными камнями» долевого строительства являются незаконный (без соответствующего разрешения) сбор денег и, как следствие, их растрата и присвое­ние, а также неисполнение компаниями-застройщиками своих обязательств.

По выявленным фактам мошенничества и занятия незаконной предпринимательской деятельностью возбуждено 31 уголовное дело в отношении руководителей строительных компаний, осуждены 37 должностных лиц (среди них руководители группы компаний «Азбука жилья», ЖСК «Толенды», ТОО «Аль-баракат компани», ТОО «ОралДизайнСтройСервис», АО «Tamiz invest group»).

Кроме того, членами МВК совместно с прокуратурой ведется мониторинг обращений граждан, публикаций в СМИ на предмет распространения информации о продаже жилья в строящихся объектах. По всем выявленным попыткам продажи квартир застройщиками без соответствующего разрешения на привлечение средств дольщиков в правоохранительные органы и акимат направлены письма для привлечения виновных к уголовной и административной ответственности. Стремясь снять социальное напряжение и найти выход из сложной ситуации, в которой оказались сотни и тысячи дольщиков, акимат Астаны совместно с Правительством РК и центральными госорганами инициировал предложение о завершении строительства ряда проблемных объектов в рамках программы жилищного строительства «Нұрлы жер».

На сегодня определен предварительный список из 39 жилищных долгостроев, размещенный на официальном сайте акимата Астаны (astana.gov.kz). Каждый проблемный объект будет рассмат­риваться индивидуально.

Следует также сказать, что акиматом столицы совместно с МВК проведены ярмарки недостроенных объектов с целью поиска потенциальных инвесторов, способных их завершить. Участниками ярмарок становятся строительные организации, в том числе из других регионов Казахстана, а также иностранные компании. По итогам ярмарок достигнуты соглашения о завершении строительства ЖК «Скай Сити», «Байтау», «Алга самал» и ряда других.