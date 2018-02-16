​Сокращая проблемную «долю»

Взаимодействуя с прокуратурой, правоохранительными органами и уполномоченными госучреждениями, МВК держит на контроле деятельность отдельных строительных компаний, занятых возведением в столице объектов долевого жилья.
В рамках действующего законодательства комиссия при необходимости оказывает застройщикам правовое и административное содействие в завершении строительства, по каждому из объектов определен соответствующий комплекс мероприятий.
В случаях же отсутствия со стороны компании-застройщика конкретной работы дольщикам рекомендуется провести судебные процедуры по передаче долгостроя созданным жилищно-строительным кооперативам для самостоятельного окончания строительства.
Так, с подачи МВК прокуратурой Астаны удовлетворен 41 иск жилищно-строительных кооперативов, созданных потерпевшими, для передачи долевых объектов в их ведение. Кроме того, завершено строительство ряда жилищных комплексов, по которым имелись многочисленные жалобы, связанные с задержкой ввода в эксплуатацию или невозможностью оформить приобретенное жилье. К числу таких проблемных ЖК относятся «Монблан», «Мирный», «Сарыарка», мансардные этажи по пр. Абылай-хана и Женис, ул. Торайгырова, Тамшалы, ЖК «Магистральный-2», «Мирас», «Туркестан», «Изобилие». Были свои сложности и у жилищно-строительных кооперативов, в частности у ЖСК «Уют-19», взявшегося за самостоятельное строительство жилого комплекса, у ЖК по пр. Абая (застройщик ЖСК «Алия Астана»), ЖК по пр. Б. Момышулы (застройщик ТОО «НИПИ Генплан»), ЖК по ул. Сембинова (застройщик ЖСК «Жан Нур»).
Благодаря содействию межведомственной комиссии в строй действующих введены жилой дом по ул. Сатпаева, 5/1, ЖК «Айя», «Сан Сити», жилые комплексы южнее пр. Тлендиева, вдоль ручья Сарыбулак, ЖК «Какаду», «Гармония», «Омир», «Тумар», «Айсанам» и другие. В итоге жилищный фонд столицы пополнился на 380 тыс. кв. м, 6 370 граждан стали владельцами квартир.
«Подводными камнями» долевого строительства являются незаконный (без соответствующего разрешения) сбор денег и, как следствие, их растрата и присвоение, а также неисполнение компаниями-застройщиками своих обязательств.
По выявленным фактам мошенничества и занятия незаконной предпринимательской деятельностью возбуждено 31 уголовное дело в отношении руководителей строительных компаний, осуждены 37 должностных лиц (среди них руководители группы компаний «Азбука жилья», ЖСК «Толенды», ТОО «Аль-баракат компани», ТОО «ОралДизайнСтройСервис», АО «Tamiz invest group»).
Кроме того, членами МВК совместно с прокуратурой ведется мониторинг обращений граждан, публикаций в СМИ на предмет распространения информации о продаже жилья в строящихся объектах. По всем выявленным попыткам продажи квартир застройщиками без соответствующего разрешения на привлечение средств дольщиков в правоохранительные органы и акимат направлены письма для привлечения виновных к уголовной и административной ответственности. Стремясь снять социальное напряжение и найти выход из сложной ситуации, в которой оказались сотни и тысячи дольщиков, акимат Астаны совместно с Правительством РК и центральными госорганами инициировал предложение о завершении строительства ряда проблемных объектов в рамках программы жилищного строительства «Нұрлы жер».
На сегодня определен предварительный список из 39 жилищных долгостроев, размещенный на официальном сайте акимата Астаны (astana.gov.kz). Каждый проблемный объект будет рассматриваться индивидуально.
Следует также сказать, что акиматом столицы совместно с МВК проведены ярмарки недостроенных объектов с целью поиска потенциальных инвесторов, способных их завершить. Участниками ярмарок становятся строительные организации, в том числе из других регионов Казахстана, а также иностранные компании. По итогам ярмарок достигнуты соглашения о завершении строительства ЖК «Скай Сити», «Байтау», «Алга самал» и ряда других.