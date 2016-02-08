​Сокращая расстояния

Мероприятие проходило под председательством главы региона Даниала Ахметова, отметившего, что в 2015 году доля качественного дорожного полотна в регионе выросла до 76% благодаря мероприятиям, реализованным в рамках программы «Нұрлы жол». Тем самым удалось заметно оживить региональные маршруты, соединяющие районные центры с Усть-Каменогорском.

В текущем году средний ремонт трасс запланировано провести на 226 км областного и 108 км дорог республиканского значения. На эти цели из бюджета выделено около 5 млрд тенге.

Прошедшим летом глава регио­на, к примеру, лично проверил состояние дорог в Тарбагатайском районе. Данное обстоятельство стало решающим при принятии решения о ремонте 78 км трассы Караганда – Аягоз – Тарбагатай – Бугаз.

Более того, намеченная реконструкция этого участка дорожного полотна позволит сократить расстояние от Аягоза до районного центра и соответственно увеличить пассажиропоток с 200 до 1 500 машин в сутки. Пока же водителям приходится преодолевать дополнительные 200 км по республиканской трассе Алматы – Усть-Каменогорск в объезд через село Калбатау Жарминского района.

На текущий год запланирован средний ремонт 30 км дорожного полотна по направлению маршрута Усть-Каменогорск – Семей. Более 80 км автомобильной дороги, ведущей от областного центра к озеру Сибины, дорожники планируют привести в надлежащий порядок до наступления летнего сезона. По поручению акима области в регионе создана рабочая группа, членам которой в ближайшее время предстоит внести дополнительные предложения по ремонту местных дорог.