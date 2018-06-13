Общество
Сокращение несвойственных функций гоорганов одобрил Мажилис
Лаура Тусупбекова
Расширить возможности участия граждан в процессе принятия решений хотят в Казахстане. Соответствующие поправки одобрил на пленарном заседании в первом чтении Мажилис, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отметил, представляя поправки по вопросам передачи государственных функций в конкурентную среду, министр национальной экономики Тимур Сулейменов, проект закона разработан в рамках реализации 97 шага Плана нации "100 конкретных шагов".

"Проект закона закладывает правовую основу для расширения возможности граждан участвовать в процессе принятия решений через развитие саморегулирования, а также передачу несвойственных государству функций в конкурентную среду и саморегулируемым организациям", – отметил глава МНЭ.

Законопроектом предусмотрено закрепление базовых подходов по передаче функций госорганов в конкурентную среду. При этом, подчеркнул министр, отдельные функции не рассматриваются к передаче в конкурентную среду.

"Это функции, направленные на защиту национальной, информационной безопасности, обороны, охраны общественного порядка", – отметил Тимур Сулейменов.

Проектом закона определяются 5 способов передачи функций в конкурентную среду, которые предполагают полную либо частичную передачу. Так, при полной передаче функция осуществляется исключительно за счет пользователей функций либо полностью переходит саморегулируемой организации. В данном случае функция законодательно исключается из компетенции госоргана и передается в конкурентную среду.

К частичной передаче отнесены известные в настоящее время способы передачи функций на реализацию через аутсорсинг, государственный социальный заказ и государственное задание.

Предложенный алгоритм передачи состоит из 7 основных этапов.

На первом и втором этапе производится отбор и одобрение предварительного перечня функций госорганов, предлагаемых к передаче в конкурентную среду. На третьем этапе проводится обсуждение.

"Это будет реализовано путем размещения предварительного перечня функций на официальных интернет-ресурсах Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" и Министерства национальной экономики. На этом этапе ожидается отклик субъектов рынка, анализ поступивших обращений, который позволит определить потенциальных исполнителей функций", – пояснил глава МНЭ.

Следующий четвертый этап является самым ключевым. На этом этапе госорганы проводят анализ готовности рынка и (или) анализ регуляторного воздействия. На пятом этапе формируются окончательные рекомендации по передаче функций. Далее, на шестом этапе разрабатывается соответствующий законопроект. Функция передается в конкурентную среду только после принятия законопроекта. В числе основных новелл является введение процедуры мониторинга за реализацией переданных функций госорганов в конкурентную среду, который будет проводиться на седьмом этапе.

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