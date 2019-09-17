В результате выработаны конк­ретные предложения по оптимизации. Количество областных управлений сократилось с 26 до 22. При этом соотношение руководящих должностей к исполнительским уменьшилось в два раза.

Если раньше на двух исполнителей приходился один руководитель, то сегодня на пятерых – один начальник. Экономический эффект от такой оптимизации составил 39 млн тенге.

Подобный мониторинг также проведен в сфере образования. В результате реорганизации 8 колледжей со схожими функциями, а также расположенных в одном населенном пункте, их число сократилось путем слияния до четырех. Экономия составила порядка 87,4 млн тенге.

На районном уровне за счет слияния планируется уменьшить количество самостоятельных отделов с 247 до 163.

В департаменте Агентства РК по противодействию коррупции по Акмолинской области считают, что оптимизация позволит не только значительно сэкономить бюджетные средства, но и снизить бюрократию в деятельности госорганов.