Сокращение в пользу качества

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Валентина ФИРОНОВА
фото СЦК
О плюсах совершенствования судопроизводства на брифинге в СЦК при Президенте РК рассказали журналистам председатель Республиканской палаты частных судебных исполнителей Сергей Ли и заместители директора депар­тамента по исполнению судебных актов Минюста РК Саида Сагдат и Суран Меркибай.
Как отметил Сергей Ли, исполнение судебных актов – важнейший участок правовой практики, который отражает эффективность правосудия и является гарантией защиты прав и свобод человека. И один из важнейших этапов в связи с реформированием – поэтапное сокращение государственных судебных исполнителей.
– Со следующего года, – сообщила Саида Сагдат, – к частным судебным исполнителям перейдут исполнительные производства в пользу юридических лиц, которые в среднем составляют 20% от общего количества. В их компетенции – также взыскание алиментов, зарплаты, пенсий и дел неимущественного характера. В целом эта категория занимает порядка 93%.
В то же время, пояснила представитель Минюста, полномочия ЧСИ не будут распространяться на исполнительные производства, где должником выступает государство. Выселения, вселения, сносы, изъятие земельных участков и ряд других операций, производимых в интересах государства, также останутся прерогативой госисполнителей.
– Институт частных судисполнителей за последние два года значительно укрепился, – подчеркнул Сергей Ли, – что подтверждает его готовность к грядущим изменениям. Сейчас у нас работают 715 лицензированных судебных исполнителей. В прошлом году их было 450. Всего на право занятия этой деятельностью выдано 1 932 лицензии. Есть положительная динамика по количеству принятых и исполненных документов.
Суран Меркибай в свою очередь добавил, что по итогам первого полугодия нынешнего года у ЧИС на исполнении находилось более 535 тыс. документов на 1,3 трлн тенге. Окончено более 134 тыс. документов на 227 млрд тенге. В полном объеме исполнено 96 документов на 21,6 млрд тенге.
На эффективность работы частных судебных исполнителей, отмечалось на брифинге, влияет то, что они могут не ограничивать себя в количестве помощников, а это значительно ускоряет процесс работы с документами. Планируется, что число их будет доходить до 6 тыс.
Эффективности работы частных судоисполнителей будут способствовать и стажировки в специальном центре Республиканской палаты ЧСИ. Покажешь плохие результаты во время обучения – приостановят лицензию.
Профессиональная сфера частных судебных исполнителей расширяется, а государственных – сокращается. Как предусматривается Планом нации «100 шагов», к 2017 году их количество уменьшится на 66% (порядка 850 человек).
Стоит взять на заметку «закоренелым» должникам и еще одно новшество. Минюст предлагает внести поправку в статью 50 Закона РК «О банках и банковской деятельности», позволяющую включать судебных исполнителей в перечень лиц, имеющих возможность получать сведения о счетах должников.
Такой опыт вполне себя оправдал в других странах. Например, судебные исполнители России, Грузии и Франции на основании исполнительного листа имеют свободный электронный доступ к информации из различных реестров и банков.
Как отметила Саида Сагдат, предложение о предоставлении доступа к банковским данным должника основано на рекомендациях Всемирного банка по совершенствованию исполнительного производства. ЧСИ, подытожили спикеры, обретает реальные черты современной модели исполнения судебных решений, однако и роль госисполнителей по степени влияния на должника не умаляется.

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