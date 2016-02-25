Снижение мировых цен больно ударило по нефтяной отрасли в целом и по отдельным компаниям в частности. АО «Озенмунайгаз» не стало исключением. Несмотря на оптимизацию затрат, в 2015 году компании пришлось взять в долг 37 млрд тенге у единственного акцио­нера – АО «РД «КазМунайГаз». В нынешнем году планируют позаимствовать еще 45 млрд тенге. Эти средства пойдут на выплату заработной платы работникам и на оплату услуг сервисных компаний. К слову, даже в условиях кризиса в компании не допустили снижения зарплат и сокращения персонала.

– Мы находимся в непрос­той ситуации. Чтобы быть рентабельной компанией, необходимо сокращать расходы и увеличивать добычу нефти. Только тогда мы сможем с успехом выйти из кризиса. Кроме того, мы подали заявку в Министерство энергетики на снижение налога на добычу полезных ископае­мых, предусмотренных для низкорентабельных и нерентабельных компаний. Надеемся, Правительство поддержит нас в столь нелегкой ситуации, – говорит М. Ибагаров.

В 2009 году была принята Программа улучшения социально-бытовых условий работников АО «Озенмунайгаз», в рамках которой построены хозяйственно-бытовые комплексы, столовые, помещения для операторов, административные здания. Всего по программе было построено 79 объектов, из них 11 были сданы в прошлом году. Первостепенной задачей предприятия была и остается охрана труда и промышленной безопасности.

– Мы регулярно проводим мониторинг соответствия охраны труда и техники безопасности на рабочих местах. В прошлом году устранили 373 из 390 выявленных нарушений. Остальные находятся в стадии исполнения, – отметил М. Ибагаров.

В прошлом году компания запустила уникальный для региона экологический проект совместно с НПО и ботаническим садом Мангистау-ской области. На площади свыше 22 га, расположенной между производственной территорией и одним из микрорайонов города Жанаозена, посадили около 2 тыс. деревьев, чтобы через несколько лет превратить этот участок в парк отдыха для горожан.

Градообразующее предприятие также не забывает о социальных обязательствах перед Жанаозенем. Учитывая дефицит пресной воды в городе неф­тяников в летнее время, планируется построить опреснительный завод.

– Сейчас готовится ТЭО, а затем мы проведем открытый тендер на строительство завода. Опресненная вода и нам нужна. На месторождение для поддержания пластового давления закачивается в сутки около 60 кубов морской воды, но она создает большие проблемы: это солеотложение, засорение забоев скважин и нефтепромыслового оборудования. Поэтому мы хотим закачивать в пласты подготовленную воду. Часть воды мы будем отдавать городу, а остальное пойдет на закачку в пласты. Деньги мы не вкладываем – построит завод инвестор, а мы гарантируем, что в течение 20 лет будем принимать у него воду по определенным тарифам, – объяснил М. Ибагаров.