​Сокращений не будет

532
Ольга ЗОЛОТЫХ, Актау

Снижение мировых цен больно ударило по нефтяной отрасли в целом и по отдельным компаниям в частности. АО «Озенмунайгаз» не стало исключением. Несмотря на оптимизацию затрат, в 2015 году компании пришлось взять в долг 37 млрд тенге у единственного акцио­нера – АО «РД «КазМунайГаз». В нынешнем году планируют позаимствовать еще 45 млрд тенге. Эти средства пойдут на выплату заработной платы работникам и на оплату услуг сервисных компаний. К слову, даже в условиях кризиса в компании не допустили снижения зарплат и сокращения персонала.

– Мы находимся в непрос­той ситуации. Чтобы быть рентабельной компанией, необходимо сокращать расходы и увеличивать добычу нефти. Только тогда мы сможем с успехом выйти из кризиса. Кроме того, мы подали заявку в Министерство энергетики на снижение налога на добычу полезных ископае­мых, предусмотренных для низкорентабельных и нерентабельных компаний. Надеемся, Правительство поддержит нас в столь нелегкой ситуации, – говорит М. Ибагаров.

В 2009 году была принята Программа улучшения социально-бытовых условий работников АО «Озенмунайгаз», в рамках которой построены хозяйственно-бытовые комплексы, столовые, помещения для операторов, административные здания. Всего по программе было построено 79 объектов, из них 11 были сданы в прошлом году. Первостепенной задачей предприятия была и остается охрана труда и промышленной безопасности.

– Мы регулярно проводим мониторинг соответствия охраны труда и техники безопасности на рабочих местах. В прошлом году устранили 373 из 390 выявленных нарушений. Остальные находятся в стадии исполнения, – отметил М. Ибагаров.

В прошлом году компания запустила уникальный для региона экологический проект совместно с НПО и ботаническим садом Мангистау-ской области. На площади свыше 22 га, расположенной между производственной территорией и одним из микрорайонов города Жанаозена, посадили около 2 тыс. деревьев, чтобы через несколько лет превратить этот участок в парк отдыха для горожан.

Градообразующее предприятие также не забывает о социальных обязательствах перед Жанаозенем. Учитывая дефицит пресной воды в городе неф­тяников в летнее время, планируется построить опреснительный завод.

– Сейчас готовится ТЭО, а затем мы проведем открытый тендер на строительство завода. Опресненная вода и нам нужна. На месторождение для поддержания пластового давления закачивается в сутки около 60 кубов морской воды, но она создает большие проблемы: это солеотложение, засорение забоев скважин и нефтепромыслового оборудования. Поэтому мы хотим закачивать в пласты подготовленную воду. Часть воды мы будем отдавать городу, а остальное пойдет на закачку в пласты. Деньги мы не вкладываем – построит завод инвестор, а мы гарантируем, что в течение 20 лет будем принимать у него воду по определенным тарифам, – объяснил М. Ибагаров.

Популярное

Все
«Сельта» обыграла «Реал» в Ла Лиге
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
В Алматинской области найдена галерея петроглифов
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе
Стартовал отбор в элиту Нацгвардии
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Инструмент противодействия манипуляциям и фейкам
Актюбинская школьница победила в республиканском конкурсе по профилактике мошенничества
Индустриальную зону создают в Сатпаеве
Не только помощь, но и образ жизни
Экономика Жамбылской области вошла в топ-3 по республике
Первую красавицу Казахстана выбрали в Алматы
Жанибека Алимханулы лишили боя за три титула: WBO сделала заявление
Началось строительство сталелитейного завода
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Из казармы в кампус
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Политика здравого смысла
Все строго по правилам
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]