​Сокращений не допустили

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Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе

В настоящее время эти производства обеспечивают стабильным заработком порядка 800 человек. А накануне состоялась официальная встреча Роберта Йылдырыма с акимом области Бердыбеком Сапарбаевым. Было отмечено, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию в мире, на предприятиях не был сокращен ни один работник и нет проблем с выплатой заработной платы. Руководство выполняет все обязательства, взятые на себя в рамках меморандума, подписанного с акиматом области и областным советом профсоюзов. Компания также зарекомендовала себя с положительной стороны и по части выполнения социальных обязательств. В прошлом году предприятие выделило 240 млн тенге на газификацию села Онгар сельского округа Дон, на территории которого действуют предприятия. В ближайшее время в этот же населенный пункт будет проведено централизованное водоснабжение. Более того, летом текущего года планируется ремонт двух средних школ на 80 млн тенге и будут начаты работы по текущему ремонту дорожного полотна между поселками Дон и Сарысай.

В ходе встречи инвестор заверил руководство области в том, что не намерен снижать объемы производства и предус­матривает в текущем году инвестировать в него 3,2 млрд тенге. Увеличивает компания средства и на повышение квалификации специалистов. Только на социальный пакет для работников будет направлено 600 млн тенге.

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