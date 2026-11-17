Фото акимата СКО

Здесь можно не только быст­ро оформить документы и получить госуслуги онлайн, но и бесплатно научиться пользоваться цифровыми сервисами. Новое пространство призвано сделать современные технологии доступнее для каждого жителя.

Представьте, чтобы получить госуслугу, больше не надо искать нужный кабинет, разбираться в электронных формах или обращаться за помощью к знакомым, которые «дружат» с компьютером. Теперь в Петропавловске поя­вилось пространство, где всему этому можно научиться, а необходимые воп­росы решить само­стоятельно или при поддержке специалистов. В городе открылся AI-офис – цифровой центр нового формата.

В церемонии открытия принял участие председатель правления Государственной корпорации «Правительство для граждан» Арман Кенжегалиев. По его словам, новый офис должен стать для горожан не просто местом получения государственных услуг, но и площадкой, где можно освоить современные технологии и научиться применять их в повседневной жизни.

Пространство организовано по принципу функционального разделения. В экспресс-зоне посетители смогут подать заявление на оформление удостоверения личности или паспорта. Цифровая зона предназначена для самостоятельного получения госуслуг в онлайн-формате. А в экспертной зоне специалис­ты помогут разобраться с электронными сервисами, ответят на вопросы и проконсультируют тех, кому пока непросто ориентироваться в цифровой среде.

Особое внимание уделено обу­чению. Жители смогут бесплатно осваивать работу с электронными услугами. Занятия будут проходить дважды в неделю – по средам и пятницам. Предусмот­рено и пространство для отдыха.

По сути, речь идет о переходе от привычной модели обслуживания, когда человек приходит за конкретной справкой или документом, к более широкому подходу: граждан не только обслуживают, но и учат самостоятельно пользоваться возможностями цифрового государства.

Открытие AI-офиса – часть более масштабной работы по цифровой трансформации Северо-Казахстанской области. В рамках проекта Digital Aimak в районах и сельских населенных пунктах региона уже работают 16 IT-центров, пять из них открыты непосредственно в селах. Это особенно важно для жителей отдаленных территорий, которым цифровые сервисы позволяют получать необходимые услуги без дополнительных поездок в районные и областной центры.

Еще один принципиальный вопрос – доступность Интернета, которым обеспечены 548 из 590 сельских населенных пунктов области. Охват составляет 92,9%.

Технологии постепенно меняют и работу целых отраслей. В агропромышленном комп­лексе, например, цифровыми решениями охвачено уже 8% сельхозформирований.

Важное место в этой работе занимает SKO Hub – региональная площадка для подготовки IT-специалистов, поддержки стартапов и развития технологического предпринимательства. Образовательными программами, хакатонами, технологическими конкурсами охвачено более 5 тыс. человек.

Конечно, открытие одного офиса само по себе не сделает всех жителей знатоками искусственного интеллекта и электронных услуг. Но у него другая, вполне практическая задача – сократить дистанцию между человеком и технология­ми. Именно по этому критерию в конечном счете и будет оцениваться успех цифровой трансформации: насколько проще, быстрее и понятнее станет жизнь людей.