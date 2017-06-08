Сократить налоги и инвестировать в борьбу с коррупцией советует Казахстану эксперт

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Старший советник регионального бюро Программы развития ООН по странам Европы и СНГ Бэн Слей презентовал отчет о человеческом развитии (ЧР) Казахстана за 2016 год в сравнении с Россией и Беларусью , передает корреспондент Kazpravda.kz
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Из доклада о развитии человеческого потенциала в нашей стране стало известно, что Индекс ЧР республики равен 0.759. Таким образом, Казахстан находится на третьем месте среди стран СНГ после России (0,804) и Беларуси (0,796). Но тем не менее показатель снижается, причина тому продолжительность жизни, гендерные разрывы и низкие доходы. Вместе с тем в Казахстане люди больше работают безвозмездно на семейных предприятиях или же самозаняты. Динамика ИЧР Казахстана выравнивается за счет медленного экономического роста. Аналогичные тенденции наблюдаются у большинства соседних государств.
В рейтинге по ИЧР 2016 года Казахстан занял 56-е месте как в 2015 году и находится в категории стран с высоким уровнем человеческого развития. В сравнении с 2015 годом, по отдельным показателям индекса прослеживается положительная динамика, показатель продолжительности жизни составил 69,6 лет (в 2015 году – 69,4 лет), среднее количество лет, потраченных на обучение - 11,7 лет (в 2015 году – 11,4 лет), валовый национальный доход на душу населения достиг 22 093 доллара (20,876 доллара в 2015 году).
Также в рамках отчета Бен Слей показал результаты опроса, который проводился с 2012 года. Данные опроса показывают, что казахстанцы проявляют высокий интерес в вопросе социально-политического неравенства.
Исходя из доклада эксперт ПРООН дал рекомендации о том, как можно улучшить индекс человеческого развития в Казахстане.
"На самом деле у Казахстана ситуация намного лучше, чем у ее соседей, таких как Армения и Азербайджан. То, как люди ощущают себя, с точки зрения социально-экономического неравенства, не всегда отражается на их доходах. Нужно инвестировать в снижение риска, например, повысить инвестирование в социальную инфраструктуру, доступное правосудие, борьбу с коррупцией, также снизить гендерное неравенство. Необходимо инвестировать в гражданское общество, для того чтобы охватить социально уязвимую группу государственными услугами. Что касается финансирования, мы призываем к сокращению налогов для работающих и повышать мотивации, чтобы пресечь незаконное финансирование и нелегальные потоки финансов", – подытожил свой доклад Слей.