Сократить нельзя оставить

В ходе рабочей поездки министра труда и социальной защиты населения Тамары Дуйсеновой в Атыраускую область был дан ряд поручений местным исполнительным органам по защите трудовых прав работников и недопущению трудовых конфликтов в регионе. В фокусе внимания главы ведомства оказались и вопросы по сокращению работников, занятых на крупных нефтяных проектах региона.

Как отметила Тамара Дуйсенова, в Атырауской области действует более 9,5 тыс. предприятий и организаций, в которых трудятся 278 тыс. наемных работников. Для сохранения рабочих мест и повышения им зарплаты заключаются коллективные договоры и меморандумы. Вместе с тем в регионе имеются предприятия с риском возникновения трудовых конфликтов.

– Местным исполнительным органам необходимо на регулярной основе вести работу по предупреж­дению и недопущению трудовых конфликтов. Важно вести постоянный мониторинг исполнения работодателями взятых обязательств по коллективным договорам и меморандумам по сохранению рабочих мест. Необходимо проводить опросы удовлетворенности работников условиями труда и уровнем заработных плат, – предложила Тамара Дуйсенова.

По данным ведомства, сегодня на девяти предприятиях региона имеется задолженность по заработной плате на общую сумму 34 млн тенге.

– Акимату совместно с территориальными органами прокуратуры, финансов и юстиции необходимо разработать детальный план-график по погашению задолженности по заработной плате и социальным отчислениям. Работу по выявлению возможной задолженности по зарплате и высвобождению работников следует проводить путем мониторинга снижения уплаты социальных отчислений, – рекомендовала Тамара Дуйсенова.

Министр также озвучила нарушения, выявленные в ходе проверок работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу. Она рекомендовала рассмотреть их на региональной трехсторонней комиссии, возглавляемой акимом области, с принятием действенных мер к работодателям, допустившим нарушения.

Ситуация с безопасностью труда на производстве также в центре внимания. С начала года в регионе на производстве пострадал 21 работник, трое погибли.

– Акимату области с каждым работодателем, допустившим наи­большее количество несчастных случаев, необходимо разработать и утвердить планы мероприятий по обеспечению безопасных условий труда с обязательным контролем их исполнения. Государственным инспекторам труда надо усилить работу по профилактичес­кому контролю с посещением предприятий в целях снижения произ­водственного травматизма, – резюмировала Тамара Дуйсенова.

В ходе рабочей поездки министр труда и социальной защиты населения провела также совещание по вопросам высвобождения и обеспечения занятости работников подрядных организаций, занятых на крупнейшем нефтегазовом проекте – Тенгизе. Напомним, компания «Тенгизшевройл» завершает проект будущего расширения на Тенгизском месторождении.

– На сегодня высвобождено более 7,6 тысячи работников, из них 1,1 тысячи трудоустроены внутри ТШО, 449 – за пределами компании. Хочу отметить низкий уровень трудоустройства высвобожденных работников местными исполнительными органами, несмотря на имеющиеся вакансии на электронной бирже труда. В настоящее время там актуальны 108 тысяч вакансий, в том числе 10,4 тысячи вакансий в рамках реализуемых нацпроектов, – сказала Тамара Дуйсенова.

Она сообщила, что в целях мониторинга высвобождения работников данного проекта и их трудоустройства министерством разработана специальная «дорожная карта», которой предусматривается четкий алгоритм взаимодействия МТСЗН, акиматов регионов с ТШО и субподрядными организациями.

– Очень важно, чтобы все участники этого процесса оперативно и четко отрабатывали текущие вопросы на своем уровне. Многие высвобождаемые работники приехали в Атыраускую область из других регионов, поэтому тех из них, которые не будут трудо­устроены внутри ТШО, акиматам необходимо вовлечь в меры содействия занятости на местах, – подчеркнула Тамара Дуйсенова.

В свою очередь аким Атыраус­кой области Серик Шапкенов проинформировал о проводимой работе по трудоустройству высвобождаемых работников.

– Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев дал конкретные поручения по повышению доходов населения. Исходя из этого, мы реализуем план по обеспечению занятости высвобождаемых сотрудников из подрядных организаций ТШО. В настоящее время в Атырауской области ведется соответствующая работа по созданию новых рабочих мест. Кроме того, в рамках Комплексного плана развития региона реализуются конкретные проекты, в рамках которых мы продолжим трудоустройство освобожденных работников, – отметил глава Атырауской области.

По словам генерального директора ТОО «Тенгизшевройл» Кевина Лайона, была подписана «Дорожная карта мероприятий по мониторингу планового высвобож­дения и обеспечению занятости высвобождаемых работников». Он отметил готовность ТШО к взаимодействию с государственными органами по «дорожной карте».

– В данное время проект выполнен на 93%. Следует отметить, что с начала его реализации ТШО помог создать наследие в виде обученных и квалифицированных местных кадров, это более 25 000 казахстанцев, которые в дальнейшем могут применить полученный опыт и знания в других промышленных проектах страны и за ее пределами. Также проект способствовал передаче технологий через партнерство с международными компаниями и модернизации инфраструктуры в регионе, – сказал Кевин Лайон.

В свою очередь местные исполнительные органы берут на себя обязательства по вовлечению высвобожденных работников в активные меры содействия занятости, в том числе направление на краткосрочное обучение, трудоустройство на субсидируемые рабочие места, выдача грантов и микрокредитов.