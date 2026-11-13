Сократить потери с половины до четверти

Ситуационный центр по сбору и анализу данных о водных ресурсах, открытый недавно в столице, будет заниматься прогнозированием паводков и объемов притока воды, а также моделированием работы всех водохозяйственных сооружений, включая водохранилища. Об этом вчера в ходе брифинга на площадке СЦК сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Жандос Салимов.

Фото: СЦК

Встреча с журналистами была посвящена вопросам исполнения поручений Главы государства по строительству и реконструкции водохозяйственных объектов.

На брифинге, где помимо вице-министра присутствовали председатель Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации (МВРИ) Нурбек Сериков и генеральный директор РГП «Казводхоз» Ануар Ускенбаев, была озвучена информация, связанная с транс­формацией водной отрасли в соответствии с поручениями Главы государства.

По словам Жандоса Салимова, до 2030 года в республике планируется построить 42 новых, реконструировать 37 действующих водохранилищ и 110 гид­ротехнических сооружений.

В настоящее время ведутся работы на каналах общей протяженностью свыше 4 600 км. Из них в текущем году планируется завершить ремонт на отрезке суммарной длиной 962 км, что позволит улучшить орошение примерно 200 тыс. га сельхозземель.

К 2030 году перед ирригаторами поставлена цель снизить потери воды в каналах с 50 до 25%.

К слову, о потерях и бережливом отношении к гидроресурсам. Отвечая на вопросы журналистов, вице-министр напомнил, что в соответствии с Водным кодексом Казахстана и Правилами пользования сис­темами водоснабжения и водоотведения населенных пунк­тов, утвержденными приказом министра промышленности и строительства от 2025 года, юридические лица и индивидуальные предприниматели, использующие питьевую воду из систем водоснабжения на технические нужды (в том числе на автомойках), обязаны устанавливать системы оборотного и повторного водоснабжения при технико-экономической обоснованности данного мероприятия.

В рамках исполнения поручений Главы государства, озвученных 28 октября этого года, отрас­левое министерство намерено внести изменения в законодательные акты, усиливающие ответственность и контроль за упомянутыми субъектами, которые используют питьевую воду для технических нужд.

Что же касается качества питье­вой воды, то, как сказал Нурбек Сериков, министерство осуществляет отдельные проекты по строительству и реконструкции групповых систем водоснабжения. Они расположены за пределами населенных пунктов и относятся к зоне ответственности ведомства.

На таких водопроводах предус­мотрены системы подготовки и очистки, которые доводят воду до питьевых норм. Контроль качества на этих объектах осуществляется полноценно: ведется постоянный мониторинг как силами собственных лабораторий, так и санитарно-эпидемиологическими службами. При этом нужно понимать, что эффективное управление водными ресурсами требует не только контроля на местах, но и общей аналитики. Для этого в том числе и был в Астане открыт Ситуационный центр – для сбора и анализа данных о водных ресурсах.

– Сотрудники центра совмест­но с коллегами из «Казгидромета» будут заниматься прогнозированием паводков и объемов притока воды, моделированием работы всех водохозяйственных сооружений, включая водо­хранилища, а также изучением их состояния, движения и поступления водных ресурсов. На сегодня здесь уже сформирован штат квалифицированных специалистов, – сообщил Жандос Салимов.