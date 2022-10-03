Фото: акимат Астаны
Транспорт , Цифровизация
Сократить пробки на дорогах обещают власти Астаны

В Астане повысят пропускную способность улично-дорожной сети, снизят задержки в движении транспорта, сократят время в пути и другое. Реализовать данные меры позволит дальнейшее развитие Интеллектуальной транспортной системы (ИТС), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

Применение цифровых решений в сфере транспорта и улично-дорожной сети обсудили в акимате столицы под руководством акима города Алтая Кульгинова.

К примеру, за счет использования Интеллектуальной транспортной системы в Астане скорость транспорта увеличена на 18%, среднее время в пути снижено на 20%.

«Умные» светофоры позволяют выбрать оптимальный режим работы во время заторов, тем самым разгружая движение на дорогах. Интеллектуальными функциями в городе оснащено 42% светофорных объектов. Следующим этапом планируется охватить ИТС порядка 80% светофорных объектов.

Аким столицы Алтай Кульгинов подчеркнул, что статистические данные из ИТС необходимо и дальше учитывать при транспортном планировании.

Ранее в столице была утверждена концепция Комплексной транспортной схемы (КТС). Это позволяет выработать единое техническое видение городского транспорта на 10 и более лет с учётом ежегодного роста населения и увеличения трафика на дорогах. КТС также предусматривает увеличение количества новых автомобильных мостов, транспортных развязок, расширение улиц, пробивку дорог, существенную модернизацию общественного транспорта и др.

К примеру, летом текущего года открыто движение по новому мосту по проспекту Улы дала. Строительство еще одного моста – по проспекту Тауелсиздик через реку Есиль – планируется завершить уже в следующем году.

Кроме того, за последние годы отремонтировано более 400 улиц, половина из них – в жилых массивах.

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