​Сокровенные струны души

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Инеш БЕРЖАНОВА

В состязании вокалистов было задействовано более ста учащихся из 45 общеобразовательных школ и средних специальных учебных заведений столицы. Участники поделились по возрастным группам: от 10 до 12, от 13 до 16, от 17 до 20 лет. Разделились ребята и по номинациям. Первая была связана с песнями, написанными на стихи Нурсултана­ Назарбаева, вторая – с любимыми песнями Главы государства, в третьей – ребята представили свои авторские работы. В итоговый тур прошли 18 человек: солисты, дуэты, вокальные группы.

– В основном мы говорим о политическом кредо Нурсултана Назарбаева, о его инициативах, связанных с реализацией внутренней и внешней политики, – говорит заместитель директора Музея Первого Президента РК Ботагоз Каипова. – А ведь он – обычный человек, который любит слушать звуки домбры, петь хорошие песни с давними друзьями.

По словам организаторов, на этом конкурсе даже не столь важно занять призовое место, сколько ощутить близость Президента с народом, любовь Нурсултана Абишевича к Родине. Особо отметила Ботагоз Каипова ученицу школы «Голубой парус» Даяну Тайжанову, а также учащуюся гимназии № 67 Фаризу Кали. Девочки сами написали и музыку, и стихи для песен.

Это первый партнерский проект Музея Первого Президента и Дворца школьников Астаны, который вполне может стать традиционным. Нет сомнения, что мероприятие будет способствовать актуализации песенного творчества как одного из феноменальных средств воплощения национального и общечеловеческого опыта, популяризации песен, написанных Главой государства, которые раскрывают уникальные грани его личности. Кроме того, конкурс нацелен на формирование ценностных ориентиров учащейся молодежи, выявление и поддержку молодых одаренных исполнителей в разных жанрах музыкального искусства.

По итогам песенного состязания Гран-при конкурса получила Дания Ишанкулова за песню «Атамекен». В номинации «Елбасының сүйікті әндері» первое место взял Елнур Кадырбек, исполнивший известную песню из фильма «Весна на Заречной улице». Лучшим в номинации «Бабамнан қалған кең дала» признан Бекарыс Байбуринов с песней «Жерім менің». А в номинации «Патриоттық тақырыпта жазылған авторлық ән» не было равных Даяне Тайжановой, написавшей песню «Запах степи». Все победители и участники конкурса получили дипломы, сертификаты и памятные подарки.

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