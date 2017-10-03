​Сокровенные тайны Алтын-ханшайым

История болезни

Предположение об этом было сделано российским археологом, специалистом по кремации Марией Добровольской, участвовавшей в изучении останков Золотой принцессы.

– Она одна из тех специалистов, кто смог получить информацию из костей жрицы, которые были обожжены при погребении, – говорит «крестная мама» Алтын-ханшайым, старший научный сотрудник Западно-Казахстанского центра истории и археологии Яна Лукпанова, благодаря научным изысканиям которой было сделано резонансное открытие. – Предположение российского ученого пока не опубликовано. Однако Мария Добровольская, наработавшая огромный опыт в анализе костных останков, имеет научное обоснование тому, что сарматская принцесса имела патологию, потому как ее тазовые и бедренные кости были срощены.

Это не только не опровергло теорию о социальной или, если хотите, «профессиональной» принадлежности женщины, а подтвердило ее. Известно, что жрецами чаще всего становились люди, имеющие физические отличия от других, так сказать «небесами отмеченные». Та же ученая определила возраст Золотой принцессы, которая была далеко не юна, ей было около 40 лет, что по тем временам считалось довольно преклонным возрастом.

Плохая сохранность костей погребенной напрямую связана с необычным для нас способом захоронения. Ранние кочевники VI–V вв. до н. э. не просто закапывали мертвого человека, а проводили обряд погребения с применением огня. После того как в определенном, строгом, имеющем сакральное значение порядке разложат тело и вещи, которые должны сопровождать умершего в ином мире, погребальную яму поджигали и сразу заваливали землей. Такая процедура, естественно, негативно отразилась на состоя­нии костных останков, которые обычно являются главным объектом исследования ученых, так как мягкие ткани по понятным причинам не могут долго сохраняться.

Из-за отсутствия собственной лаборатории для изучения тронутых огнем, а поэтому хрупких и пористых костей уральские ученые обратились за помощью к казахстанским и зарубежным коллегам. Над загадкой скрупулезно работали исследователи из Алматы и российских городов – Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска, а также ученые из дальнего зарубежья – Японии и Германии. Однако именно Мария Добровольская выдвинула важное для науки предположение.

Случайная находка

Но все по порядку. Курганный комплекс Таксай исследуется уральскими археологами с 2012 года. А первая находка в этом месте была сделана еще в 60-е годы, когда местный тракторист Долматов, проводя полевые работы, обнаружил необычные древние вещицы. Недолго думая, сознательный сельчанин сдал свои находки в музей. Среди них был серебряный сосуд для питья – ритон, шейное украшение – гривна и обкладки деревянного сосуда. Ценные артефакты полвека пролежали в запасниках областного музея – до тех пор, пока на них не наткнулись уральские археологи.

По словам Яны Лукпановой, которая сразу заинтересовалась изделиями древних мастеров, они решили обследовать местность, где была сделана находка. Однако для этого пришлось немало потрудиться, потому как, кроме фамилии человека, который их обнаружил, у них не было никакой информации. Ученые приехали в Теректинский район, где жил и работал тракторист Долматов, и не без труда нашли поля, которые он пахал ни много ни мало 50 лет назад. Древние захоронения нашли сразу, при одном профессиональном взгляде археологов на местность, а при проведении первых раскопок здесь были обнаружены позднесарматские погребения, в том числе та самая Алтын-ханшайым.

– Поздние сарматы пришли в степи современного Западного Казахстана с востока, с Приаралья, – рассказывает Яна Лукпанова. – Их отличительной особенностью являются деформированные черепа, своеобразная «мода» на которые продержалась 200 лет. С рождения головы младенцев обвязывали лентами, чтобы череп со временем приобретал вытянутую форму.

В одном из курганов был обнаружен воин, которого можно отнести к числу элитных. Он был обмундирован всеми видами оружия, применявшимися в то время, – ножом, акинаком и мечом, а также «имел» походный котелок, метровый точильный камень – оселок и конское снаряжение. Причем ножны меча и акинака были выполнены из шкуры животного, и кожа, несмотря на длительный период нахождения в земле, сохранила свой вид, приобретя элементы окаменелости.

Последнее пристанище жрицы

Шестой курган стоял отдельно от всех остальных. И что больше всего удивило археологов – не был разграблен, что открыло перед учеными ценнейший материал для исследования.

– За всю историю археологичес­ких раскопок Западно-Казахстанской области это одно из редчайших захоронений, сохранивших первоначальный вид, – отмечает Яна Лукпанова. – Благодаря его сохранности нам посчастливилось проследить все этапы погребального обряда Алтын-ханшайым.

Под довольно невысокой насыпью, высотой всего около метра, была оборудована бревенчатая конструкция, которая была подож­жена в процессе погребения, и ее верхушка завалилась на одну сторону. Под насыпью кургана на уровне древнего горизонта были похоронены две обезглавленные женщины разного возраста. Причем их головы в захоронении так и не нашли. Ученые предполагают, что эти женщины непосредственным образом связаны с Алтын-ханшайым и, скорее всего, находились у нее в услужении. Антропологическое исследование останков позволило сделать вывод, что одна из них – пожилая, всю свою жизнь трудилась и носила тяжести, о чем свидетельствуют ее деформированные кости. Вторая женщина была молодая – 18–20 лет.

Центральная яма квадратной формы была в два слоя накрыта мощными бревнами из тополя. Вдоль южной и западной стен были разложены 4 комплекта конской узды, пронизи и псалии которых выполнены в зверином стиле. Под накатом лежал скелет женщины в богатом одеянии, голова которой была направлена на юго-запад. Археологи связывают такое размещение тела с закатом солнца, которое символизирует завершение жизни.

Погребальная яма была разделена на две равные части, в одну из которых было помещено тело Алтын-ханшайым, в другую – ее личные вещи. Они, как и их обладательница, представляют огромный интерес для исследования. Своеобразен котел с носиком-сливом в форме верблюда, зеркало в ореховом футляре, жаровня для окуривания помещений, короб из ореха, в который были сложены гребень с изображением батальной сцены между ранними кочевниками и персами на колеснице, миниатюрный сосуд-арибал, а также клыки и лапы волка, который у сарматов был очень почитаемым зверем. Его любили, уважали и боялись, поэтому обереги в виде зубов хищника, по представлениям древних степняков,носили магический характер. Кстати говоря, элементы древних обрядов, связанные с особым отношением к волку, прослеживаются и в современных казахских традициях.

Естественно, что после контакта с огнем костюм жрицы не сохранился, реконструировать его помогли бляшки, которые остались там, где раньше был головной убор, рукава и подол. По их расположению была восстановлена остроконечная шапка, которую венчала фигурка горного архара. Височные украшения были составлены из многочисленных подвесок в виде различных семян растений. Весь инвентарь и одеяние женщины угадывают в ней жрицу – служительницу культа.

Наряду с сохранностью всех слоев погребения важное значение для науки, по словам археолога, имеет гребень, «повествующий» о сражении, которое не является выдумкой автора изделия, а батальной сценой, имевшей место в истории. Незатейливое изделие для волос иллюстрирует сражение кочевых племен с иранцами-ахеменидами, на вооружении которых находились боевые колесницы. Однако самое интересное заключается в том, что ученые из Уральска нашли аналогии картинкам, изображенным на гребне. На территории Турции археологи из Анкары обнаружили саркофаг, стены которого были расписаны сценами боя между персами и ранними кочевниками.

Судя по всему, степняки имели довольно крепкие связи с древними иранцами, потому как среди вещей Алтын-ханшайым ученые обнаружили много импорта из этой страны Передней Азии, в том числе браслеты омеговидной формы со сценой терзания фантастическим существом – рогатым кошачьим хищником – травоядного животного. Об иноземном происхождении свидетельствует и ореховый футляр, где хранились милые сердцу жрицы вещицы. Орех в нашей местности раньше не рос, он и сейчас, когда агронаука шагнула далеко вперед, является большой редкос­тью в Западном Казахстане.

Большой интерес для ученых представляют и золотые бляшки, которыми были обшиты практически все детали одежды жрицы. Благодаря им она получила имя Золотой принцессы. И если для кого-то далекого от науки ценность археологической находки измеряется количеством золота, найденного при раскопках, то для настоящих ученых куда больший интерес представляют форма золотых изделий и изображения на них. На большей части многочисленных бляшек, украшавших костюм древней женщины, были изображены хищные птицы с длинным клювом и свастика – символ солнца. Причем солярные знаки превалируют в ее убранстве, они есть и на личных вещах жрицы.

Мистика, да и только

Захоронение имело достаточно хорошую многоуровневую защиту от грабителей, и не только в виде бревенчатого наката. Оно было засыпано мокрым грунтом, который археологам в прямом смысле слова приходилось выламывать, потому как его не брала ни одна лопата. Однако ученые подозревают, что далеко не это спасло погребение от «черных копателей». Современники, скорее всего, прекрасно знали, кто именно похоронен в этой могиле, и опасались прогневать служительницу культа, отошедшую в мир иной, но не потерявшую своих колдовских сил. А после, когда память о ней канула в Лету, возможно, остался просто страх, навеянный предостережением предков, из-за чего покой служительницы культа по-прежнему не рисковали тревожить.

После обнаружения представительницы элиты на целых три года раскопки на Таксае приостановились. Причины этого весьма специфические. Не привычные мистифицировать происходящее археологи не знают, как расценивать то, что случилось после обнаружения захоронения, ведь с подобными вещами принято связывать негативные события. Вопреки всему Алтын-ханшайым принесла своим исследователям… семейное счастье. За два года после раскопок большая часть участников женились или вышли замуж, у них родились дети, причем все 7 малышей, появившихся на свет, оказались мальчиками…

Территория науки

В 2015 году ученые центра продолжили свои исследования, раскопав Таксай-2. Почти все лето археологи изучали один-единственный курган. Но какой! По словам Яны Лукпановой, захоронение грабили, но, вероятно, здесь был погребен высокородный представитель того общества, потому как, несмотря на «посещение» грабителей, археологи обнаружили около 150 золотых бляшек.

Еще через год в Таксае в аварийном порядке пришлось проводить спасательные работы на кургане, который сравняли с землей при распашке. В неглубокой яме было обнаружено погребение 2 воинов, не обладающих особыми регалия­ми и не имеющих благородного родства. Для сопровождения в мир иной погибшим в могилу положили оружие, лошадей и конское снаряжение, украшенное элементами, выполненными в зверином стиле.

Еще 3 воинов с взнузданными лошадьми, а также отдельное погребение женщины-воина нашли археологи на Таксае-3 в этом полевом сезоне. Поза дамы и стрелы, которые были найдены вместе с «амазонкой», говорят о том, что она была стрелком.

Археологи утверждают: способ захоронения всех 3 воинов схож с тем, как была погребена Алтын-ханшайым. А это означает, что все они принадлежат одному историческому периоду и одному племени, пришедшему с востока.

Большой объем работы, который уже проведен учеными областного Центра истории и археологии, – это лишь небольшая часть того, что предстоит сделать. Они хотят изучить всю территорию, представляющую огромный интерес для исторической науки. И если курганный комплекс Таксай, который было предложено внести в перечень сакральных мест Казахстана, получит этот высокий статус, история нашей страны, безусловно, пополнится новыми, более полными и точными фактами и выводами. Они прольют свет на прошлое региона и государства в целом.

– Мы хотим исследовать этот памятник от и до с применением междисциплинарных исследований, привлечь огромный круг узких специалистов, – говорит руководитель раскопок на Таксае Яна Лукпанова, – и выпустить итоговую монографию по исследованию курганного комплекса, обладающего огромным научным содержанием и уникальным материалом.