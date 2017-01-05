​Сокровища мировой цивилизации

Значимым достижением Казахстана за годы независимости являются установление и укрепление дружеских связей с ЮНЕСКО. В сотрудничестве с этой авторитетной международной организацией проделана серьезная работа: создан Национальный комитет по охране нематериального культурного наследия, утвержден предварительный национальный перечень, подготовлены первые казахстанские заявки в Репрезентативный список человечества.

В 2014 и 2015 годах во Всемирный список нематериального культурного наследия внесены первые три казахстанские номинации – юрта, айтыс и кюй. В декабре 2016-го в этнографическом зале Национального музея РК открылась экспозиция нематериального культурного наследия Казахстана, которая рассказывает о духовных ценностях, ставших достойным вкладом казахского народа в сокровищницу мировой цивилизации.

На церемонии открытия заместитель Премьер-министра РК Имангали Тасмагамбетов вручил директору Национального музея Дархану Мынбаю сертификаты ЮНЕСКО о включении айтыса, кюя и юрты в Репрезентативный список человечества. Важность этого события отметила генеральный секретарь Национальной комиссии РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО Асель Утегенова, обратившая внимание на то, что теперь каждый казахстанец и гость столицы, придя в музей, сможет прикоснуться к духовным истокам нематериального наследия казахского народа, передающегося от поколения к поколению.

Айтыс, кюй и юрта для нас понятия не только культурологические, но и сакральные. Все мы прекрасно знаем, что центральный геральдический элемент в Государственном гербе – шанырак, по форме напоминающий небесный купол. Это символ отчего дома для всех народов, проживающих в Казахстане. А в более широком понимании – и символ Вселенной. Юрта – не просто жилище, где тепло и уютно в любое время года, но она и наша дорога к мировым просторам, приглашение друзей со всех концов света под наш шанырак.

А как хорошо собраться всем вместе и послушать айтыскера, который пением своим поведает о горестях и радостях дня сегодняшнего и давно минувших времен, овеянных легендами, героизмом и благородством поступков! К айтысу в Казахстане относятся с особым трепетом. Как и много веков назад, он остается кладезем мудрости, голосом народа.

А в том, какое объединяющее и вдохновляющее значение для нас имеет кюй, казахстанцы могли убедиться в декабре минувшего года, когда во многих городах страны – Павлодаре, Шымкенте, Семее, Атырау, Актобе, Караганде – ровно в полдень зазвучал знаменитый кюй Курмангазы «Сарыарка». Флэшмоб домбристов собрал сотни участников. Духовное потрясение испытали и исполнители, и слушатели. И не случайно ролики, снятые об этом событии, с каждым днем набирают все больше и больше просмотров в Интернете.

Акция, подарившая радость многим казахстанцам, прошла в контексте 25 звездных дней и превратилась в искреннее признание в любви к своей Родине людей разных национальностей. Прекрасным продолжением такого единения стал и флэшмоб домбристов «Мы – дети Великой степи!» в Национальном музее, проведенный учащимися ­Назарбаев Интеллектуальных школ. 70 юных музыкантов исполнили знаменитые произведения Курмангазы «Балбыраун», «Сарыарка», посвятив свое выступление 25-летию Независимости.

Вполне закономерно, что именно кюю «Сарыарка» отдали предпочтение и исполнители, и слушатели. Можно сказать, он был выбран по велению души. Это самое известное произведение знаменитого кюйши, вершина его творчества. Любят его не только в Казахстане, но и далеко за пределами. А музыка Курмангазы и оркестр его имени – визитная карточка Казахстана.

Сочинения Курмангазы без лишних слов, стирая границы и языковые барьеры, рассказывает о казахах и музыкальной культуре республики на разных континентах. Великий феномен двух струн и вечные мелодии Великой степи – наше бесценное достояние. Кюй, аналогов которому в культурном каталоге нет, давно признан нацио­нальным брендом современного Казахстана. И этим нельзя не гордиться! Как и тем, что имена таких выдающихся авторов и исполнителей, как Курмангазы и Дина Нурпеисова, золотыми буквами вписаны в историю мирового искусства.

Кстати, «Сарыарка» – не единственный кюй Курмангазы, который вошел в золотую сокровищницу казахской традиционной музыки. В этом ряду также «Серпер», «Адай», «Төремұрат», «Байжұма». Эстафету великого кюйши, которого в народе прозвали күй атасы (отец кюев), продолжили его ученики Ергали, Мендигали, а также домбристы Окап, Кали. Сегодня в числе признанных имен – заслуженные артисты РК, домбристы Айгуль Улкенбаева, Секен Турысбеков и многие другие. Своим талантом они служат увековечению богатейшей культуры казахского народа.

Как отметил Глава нашего государства Нурсултан Назарбаев: «Цивилизованный народ гордится ходом своей истории, развитием культуры, великими людьми, прославившими страну и внесшими огромный вклад в золотой фонд мировых достижений мысли, искусства. Именно посредством культуры, традиций нация становится известной». И известность эта с каждым годом становится все весомей и значимей. Подтверждение тому – Всемирный список нематериального культурного наследия человечества, пополняющийся казахстанскими номинациями. В Список ЮНЕСКО к юрте, айтысу и кюю в нынешнем году добавилась национальная казахская борьба қазақ күресі, истоки которой тоже уходят в глубокую древность.

...Минули века, но не прерывается связь между воспетыми народом в легендах и эпических поэмах могучими батырами и сегодняшними знаменитыми борцами. Имена легендарных казахских силачей Балуана Шолака, Хаджимукана, Боранкула, Молдабая, Битабара, Байгабыла, Озамана Шолака и многих других пользуются в народе огромным уважением. Эти борцы проявили настоящее мужество и обладали невероятной физической силой.

Национальные бренды, включенные в Глобальный список ЮНЕСКО, имеют огромное значение как для культуры страны, так и для мировой цивилизации. Ведь нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО – это живые традиции, передающиеся из поколения в поколение, исполнительское искусство, обычаи, обряды и празднества… Сейчас глобальный каталог объединяет почти 300 знаковых наименований. В их числе уникальные казахстанские бренды – юрта, айтыс, кюй, қазақ күресі. Также в Список ЮНЕСКО внесены многонациональные номинации «Наурыз», «Охота с ловчими птицами», «Традиция изготовления тонкого хлеба: лаваш, қатырма, жұпқа, юфка».