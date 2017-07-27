​Сокровища Тараза в столице

Старт мероприятиям дал этно­культурный караван «Ұлы Жібек жолы көне Тараздан асқақ Астанаға тарту», прибывший в столицу после длительного пути по Жамбылской, Карагандинской и Акмолинской областям. Его состав впечатляет – 46 лошадей, 25 верблюдов, 10 грузовых автомашин с поклажей. Три автобуса выделены актерам, вокалистам и танцорам. В Астане они представили театрализованную постановку, в которой участвовало более 500 человек.

Наибольший интерес у публики вызвала выставка областного историко-краеведческого музея «Тараз – тарихтың алтын діңгегі». Гости и жители Астаны знакомятся здесь с бесценными экспонатами материальной и духовной культуры аулиеатинской земли. В экспозиции представлены уникальные экспонаты, охватывающие период с сакских времен до образования Казахского ханства. Среди них – золотые изделия из Жетытобинского могильника, бронзовые котлы, наконечники копий и стрел, бронзовые фигурки животных, найденные при раскопках древнего Тараза, а также богатейшая нумизматическая коллекция саманидского, тюркского, караханидского, монгольского периодов и терракотовые плитки мавзолея Айша-биби – жемчужины средневекового зодчества.

Немалую часть находок занимает коллекция керамических сосудов: вазы, кружки, сфероконусы, которые служили для хранения благовоний, лекарственных препаратов и ртути, тарелки с разной орнаментацией, копилки, хумы разной емкости и многое другое. Интересны и уникальны изделия из бронзы: светильники с ажурной резьбой, подставки, фигурки танцовщицы и божка.

На выставке также представлено воинское снаряжение периода войн с джунгарами, найденное на территории области, где в свое время происходили важные события, сыгравшие огромную роль в истории казахского народа. Здесь можно увидеть редкий экспонат – шлем сакского воина. Этот бронзовый головной убор ученые относят к V–VI векам до нашей эры. Кроме того, среди экспонатов заметно выделяется копия сакской колесницы, найденной на территории региона. По утверждению историков, на них саки отправлялись на войну или охоту, а соревнования на таких повозках были очень популярны во время Олимпийских игр, проходивших в Древней Греции.

– Раньше я думала, что колесни­цу придумали римляне. А сегодня узнала, что саки первыми оседлали коней и придумали колесницы. Уверена, пока обойду всю выставку, открою для себя еще много интересного, – поделилась впечатлениями столичная жительница Раушан Аркулова.

Привезли в Астану жамбылцы и точную копию пещеры Ынталы, что в Сарысуском районе. Каждый желающий сможет в ней ознакомиться с бытом людей, живших в эпоху неолита. Огромный интерес представляет и художественная часть экспозиции: авторские картины таразских художников, фотографии, предметы декоративно-прикладного искусства местных мастеров, изделия из дерева, войлока, кожи, а также инсталляции. Всего же на уникальную выставку, которая проходит на Аллее влюбленных у торгово-развлекательного комплекса «Хан Шатыр», жамбылцы привезли более 400 экспонатов.

Порадуют и концертные программы, подготовленные известными сельскими артистами и звездами эстрады Жамбылской области.