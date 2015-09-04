Свежий выпуск Сокровищница нации Асель МУКАНОВА

– Ольга Ивановна, скажите, каким образом происходит отбор в ваши школы?

– Отбор детей осуществляется на конкурсной основе в 7-й класс. Мы оцениваем у детей функциональную грамотность по математике и грамотность чтения по трем языкам – казахскому, русскому и английскому.

Навыки применения знаний по математике важны в школе естественно-математического направления. Навык грамотного чтения именно в возрасте 13–14 лет определяет успешность дальнейшего обучения ученика по всем предметам. В наших школах реализуется политика трехъязычного обучения, поэтому мы оцениваем на входе языки. Кроме того, мы оцениваем способности учащихся к изучению естественно-математических наук путем проверки математического, логичес­кого мышления, зрительной памяти и других навыков.

Учащиеся, набравшие пороговый минимум, допускаются к конкурсу на грант.

– Такая высокая планка, применяемая к ученикам, требует и высокого уровня педагогического состава школ. Как решается кадровый воп­рос?

– Учителя принимаются в Интеллектуальные школы также на конкурсной основе. Мы отбираем учителей, которые хорошо знают свой предмет, психолого-педагогические особенности детей, с которыми они работают, владеют методами преподавания. Мы проводим собеседование, чтобы понять, готов ли учитель дальше учиться, повышать свой профессиональный уровень и самосовершенствоваться.

Сегодня для повышения профессионального мастерства учителей в стране успешно функционируют уровневые курсы повышения квалификации, которые реализуются на базе нашего Центра педагогического мастерства (ЦПМ), а также на базе центра «Өрлеу».

Уже обучено около 50 тысяч учителей, которые овладели инновационными методами преподавания и обучения для развития навыков широкого спектра у учащихся. Содержание курсов ориентировано на развитие учителей по таким важным вопросам, как лидерство и управление, оценивание обучения и для обучения, использование инфокоммуникационных технологий. Поступающие в Интеллектуальные школы учителя обучаются на данных курсах. Кроме того, в Интеллектуальных школах разработана собственная система профессионального развития учителя, направленная на развитие языковых и инфокоммуникационных навыков, улучшение методики и технологии преподавания предмета.

– Как строится процесс обу­чения в «Назарбаев Интеллектуальных школах»?

– В центре образовательного процесса – ученик, и вся дея­тельность школы организована таким образом, чтобы комфортно и удобно было ученику.

Нами разработаны Интегрированная образовательная программа и учебные программы по предметам, система критериального оценивания, которые ориентированы на ученика. Мы обеспечиваем интеграцию обучения и воспитания на основе ценностей Мәңгілік Ел.

Большое внимание мы уделяем взаимодействию школы с родителями, чтобы они были нашими помощниками, вовлеченными на определенных этапах организации учебного процесса в деятельность школы.

– В школах применяется так называемое критериальное оценивание. Что оно подразумевает и чем отличается от обычного?

– Интегрированная образовательная программа Интеллектуальных школ ориентирована на развитие навыков учащихся. Поэтому необходима система оценивания, способная показать учащимся, родителям, детям, насколько эти навыки развиты и как ученики достигают целей обучения. Поэтому мы разработали и внедряем критериальную систему оценивания, которая направлена прежде всего на поддержку ученика, понимание собственного продвижения, повышение его интереса и мотивации к обучению.

Для этого разработаны критерии успеха в достижении целей обучения по каждому классу и предмету, которые позволяют измерять:

• что знает и понимает ученик;

• умеет ли он творчески применять полученные знания, критически мыслить, анализировать и синтезировать информацию;

• владеет ли навыками экспериментальной и исследовательской деятельности;

• как развиты языковые и инфокоммуникационные навыки;

• достаточно ли этих навыков для индивидуальной работы и сотрудничества в группе.

Критерии знакомы учащимся, и по ним они сами могут оценить свою деятельность на уроке.

С внедрением критериального оценивания повысились объективность и достоверность оценивания, уменьшилось количество обращений родителей по вопросам выставления оценок учащимся.

Надо сказать, что проводится большая информационно-разъяснительная работа с родителями, которые тоже понимают, на что нацелено обучение, где вот эта самая высокая планка, которую должны достичь дети при изучении новой темы.

– Расскажите подробнее о том, какая воспитательная работа проводится здесь, поскольку цель достаточно высокая – воспитать гармонично развитую личность…

– Да, у нас серьезное внимание уделяется именно воспитательной работе. Невозможно воспитывать ребенка где-то за дверями школы, на отдельных мероприятиях. Мы считаем, что воспитание осуществляется в течение всего времени, пока ребенок находится в нашей школе: на уроке, во внеклассной деятельности, на элективных курсах, в индивидуальной работе с ребенком, во взаимодействии с родителями и в групповой работе с детьми.

Обучение и воспитание основаны на ценностях Мәңгілік Ел. И мы организуем воспитательный процесс в интеграции с обу­чением по конкретным разделам и темам учебной программы. Например, при изу­чении на уроке физики темы «Космос» мы дополнительно проводим элективные курсы, конкурсы, олимпиады, которые посвящены вопросам развития космоса. Дети едут на Байконур, участвуют там в конкурсах научных проектов по этой же теме. То есть мы обес­печиваем комплексный подход через организацию обучения и воспитания.

Кроме того, у нас очень много акций и социальных проектов, которые направлены на развитие детей и вовлечение родителей. Например, проект «10 дней на работе у родителей», когда наши учащиеся посещают организации, где работают родители. Это и заводы, и конструкторские бюро, и медицинские учреждения. И дети в течение 10 дней изучают, чем занимаются и в каких условиях работают их родители. Это очень полезный опыт, дети начинают по-другому смотреть на своих родителей, у них формируется другое отношение к своей семье, к ценностям семьи. И те ценности, которые мы воспитываем в школе, автоматически становятся ценностями самой семьи. И это важно. Не будет высокого результата, если мы в школе будем говорить одно, а дома ребенок приходит, а там семья говорит другое. Поэтому для нас очень важна интеграция с семьей и обществом.

У нас очень популярны среди учащихся краеведческие и исследовательские экспедиции «Туған елге тағзым», когда дети наших школ едут в регионы страны, то есть учащиеся Астаны могут поехать в Семей, дети из Талдыкоргана – в Актобе. Мы считаем, что необходимо предоставлять возможность для изучения своей страны, ее истории, культуры. И когда дети едут в эти экспедиции, они едут не как туристы. Они посещают в регионе значимые объекты культуры, истории, промышленности, собирают материал для того, чтобы, вернувшись в школу, создавать научные проекты, которые они потом защищают. Учащиеся встречаются с местными жителями, своими сверст­никами, рассказывают о своей школе. Они видят жизнь в стране такой, какая она есть, что поз­воляет им гордиться своей Родиной и любить ее.

– Каковы результаты и как завершается процесс обучения в «Назарбаев Интеллектуальных школах»?

– Наши учащиеся имеют высокие результаты обучения. Ежегодно выпускники 12-х классов сдают международный экзамен IELTS. Средний балл по всем школам в нынешнем году составил 5,8, а в школах, где экзамен сдают более трех лет, средний балл составил 6,1. 729 учащихся, или 42,9% от общего числа сдававших экзамен, имеют средний балл 6 и выше. Из них 149 учащихся, или 8,8%, показали очень высокий результат – от 7 до 8 баллов.

Учащиеся Интеллектуальных школ на добровольной основе сдавали международные экзамены SAT-1 и SAT-2 и имели результаты, достаточные для поступления в топ-вузы США.

Впервые выпускники Интеллектуальной школы Астаны сдавали экзамены международного бакалавриата. Из 41 учащегося 37 получили дип­лом международного бакалавриата, что составляет 90,2%, в то время как в мире в 2014 году обладателями диплома МБ стали только 79% кандидатов, для которых английский язык является родным, в отличие от наших детей.

Уже второй год наши выпускники сдают экзамены внешнего оценивания, разработанные МЭСК и сопоставимые с международным уровнем А-level.

Каждый учащийся сдавал экзамены по пяти предметам, каждый предмет включает 2–3 компонента. По профильным предметам – физике, химии и биологии – учащиеся выполняли практическую работу. Использованы разные формы экзаменационных материалов: вопросы, требующие краткого и развернутого ответа, задачи, эссе, курсовые работы, экспериментальные задачи.

37 учащихся по итогам этих экзаменов имеют очень высокие результаты по всем предметам, что позволяет им претендовать на поступление в Назарбаев­ Университет сразу на первый курс. 36 выпускников текущего года, минуя Foundation, уже зачислены на первый курс.

Естественно, что сдать такие экзамены очень непросто, но практика показывает, что наши ученики хорошо подготовлены к обучению в Назарбаев Университете, лучших вузах страны и зарубежья. Навыки, полученные в школе, позволяют выпускникам легко и быстро адаптироваться и быть успешными в обучении.

– Со дня открытия первой школы в Астане прошло уже шесть лет. С какими результатами вы подошли к сегодняшнему дню? Можете ли констатировать интеллектуальный и нравственный рост ваших учеников?

– Мы ощущаем определенную ответственность не только за то, как мы обучаем в школе, какие результаты показывают наши ученики на экзаменах, но и за то, какое образование они будут получать дальше и как устроятся во взрослой жизни.

В прошедшем учебном году мы выпустили 1 699 выпускников 12-х классов. Все они поступили в высшие учебные заведения: 307 выпускников (18%) поступили в Назарбаев Университет. 1 192 выпускника, или 70%, поступили в другие казахстанские вузы. 61 выпускник, или 4%, поступили в вузы ближнего зарубежья в трех странах; 139, или 8%, – в вузы дальнего зарубежья в 17 странах.

Из общего числа поступивших выпускников 1 553, или 91%, получили грант, среди них 153 ученика – международный грант в 14 странах мира.

Многие наши выпускники для продолжения образования выбрали КазНУ им. Аль-Фараби, КБТУ, МГУ, Высшую школу экономики, Гонконгский политехнический университет, Пусанский университет в Корее.

Из 32 первых выпускников Интеллектуальной школы Астаны, окончивших обучение по программе бакалавриата, 9 обу­чаются в магистратуре казахстанских и зарубежных университетов, 1 – в докторантуре США.

– То есть «Назарбаев Интеллектуальная школа» делится опытом, своими наработками?

– Да, мы транслируем опыт Интеллектуальных школ в сис­тему образования страны. С 2011 года для общеобразовательных школ проведено свыше 2 000 онлайн-уроков, 188 онлайн-семинаров, более 400 мастер-классов, более 100 тренингов по изучению инновационных подходов в обучении, 4 форума для учителей казахского языка, 6 международных конференций по содержанию, развитию педагогических кадров. Областным управлениям образования передано более 2 000 дисков с записями лучших уроков учителей Интеллектуальных школ.

В течение последних двух лет мы проводили целенаправленную работу по подготовке к обновлению содержания образования.

Разработаны стандарт начального образования (ГОС НО), учебные программы и планы, методические рекомендации по критериальному оцениванию.

Министерство образования и науки РК с нового учебного года запускает проект по апробации обновленного содержания образования в 30 пилотных школах.

Для работы в условиях обновления содержания образования на краткосрочных курсах ЦПМ обучены 556 учителей, 84 директора и заместители директоров пилотных школ. 535 учителей обучены технологии применения критериального оценивания.

184 специалиста подготовлены для мониторинга апробации обновленного содержания образования. Среди них представители Министерства образования и Национальной академии, областных управлений образования, городских и районных отделов образования, методичес­ких кабинетов, представителей региональных ЦПМ.

– На ваш взгляд, каким образом обновленное содержание образования изменит педагогический процесс в общеобразовательных школах?

– Образовательные стандарты, реализуемые в стране, имеют традиционно центристский подход, когда детям предоставляются в огромном объеме знания, часть из которых, кстати, быстро устаревает. Мир не стоит на месте, он быстро меняется, и мы, учителя, должны успевать за этими изменениями. Поэтому задача школы сегодня не только в том, чтобы дать ученику как можно больше знаний, мы должны научить детей самостоятельно добывать знания и применять их.

Обновленное содержание образования прежде всего ориентировано на то, чтобы научить ребенка учиться, искать, правильно интерпретировать и использовать информацию в условиях, когда детям доступна практически любая и многообразная информация, и школа и родители уже не в состоянии контролировать этот процесс. Для этого необходимо применять системно-деятельностный подход в обучении, методы преподавания, направленные на развитие навыков широкого спектра, так необходимых учащимся в XXI веке. И это, конечно, повлияет на качество образовательного процесса в школах в лучшую сторону.

Навыки, полученные учащимися в условиях обновленного содержания образования, помогут им быть успешными в школе, правильно выбрать профессию, вуз, подготовиться к поступлению и адаптироваться в жизни.

Когда-то нам говорили родители, что учиться – это трудно. Так вот, нашим детям намного сложнее, а детям наших детей будет еще сложнее, потому что поток информации растет, стираются границы, мир глобализируется, и дети должны быть готовы к многочисленным и быст­рым переменам.