​Соль как бизнес

Мощность предприятия позволяет выпускать до 10 тыс. тонн соли в год. По словам руководителя цеха Мурата Сапарова, завод полностью автоматизирован, управляется одной кнопкой. Сырье поставляется из соляной шахты «Бақыт таңы», расположенной в соседнем поселке Тасты. Близость сырья сказывается и на прибыльности бизнеса.

Для реализации проекта руководство производственного кооператива получило кредит в размере 70 млн тенге под 6% и за несколько месяцев работы погасило треть от суммы займа. Предприятие запущено в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020». Работу на нем получили 14 местных жителей. В цехе поваренную соль фасуют и упаковывают в 1-, 5- и 10-килограммовые мешки.