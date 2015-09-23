Соль земли

Герой этой публикации был из тех, кого называют солью земли, с малых лет узнавшим, что такое тяжелый труд. У него, казалось бы, не было причин любить государство, которое несколько раз депортировало его и других корейцев, навесив на целый народ ярлык "политически неблагонадежных". Но вместо того, чтобы озлобиться и сломаться, Лян ответил ударной работой на ответственных и сложных участках освоения целины. Детей он также воспитал в духе трудолюбия, дисциплины и интернационализма. Был примером и младшим товарищам, коллегам.
Николай Лян родился в 1915 году во Владивостоке в многодетной семье рыбака. В 1939-м вместе с другими репрессированными корейцами был отправлен в Астраханскую область, откуда со временем его переселили в Казахстан. Благодаря организаторским качествам он сумел быстро подняться по карьерной лестнице, был избран председателем колхоза, затем работал в Целиноградском обкоме партии.
В 1950 году Николай Лян возглавил хозяйство "Путь к коммунизму" (позже – им. С. Сейфуллина, ныне Бозайгыр), где и проработал до выхода на пенсию. Под его руководством отсталый совхоз стал крупной зерновой и животноводческой базой, небольшое село разрослось до современного поселка городского типа с развитой социальной и культурной инфраструктурой. Николай Иванович многократно принимал участие во всесоюзных выставках достижений народного хозяйства (ВДНХ), получал правительственные награды и грамоты, в том числе и орден Ленина, вручаемый за особые заслуги.
"Народ поверил Ляну, увидел настоящий характер лидера, его достойные житейские правила и главную цель – все для блага человека! Так начиналась его трудовая эпопея..." – это строки из книги журналиста Владимира Сона "Свет сердца оставивший людям", вышедшей к 90-летнему юбилею Николая Ляна.
Всех своих шестерых детей – Антонину, Эдуарда, Бориса, Зою, Людмилу и Анатолия – Лян вывел в люди. Они не просто получили высшее образование, а стали докторами и кандидатами наук, маститыми специалистами в своем деле – педагогике, кардиологии, в разработке компьютерных систем и предпринимательстве. В честь 100-летия отца члены семьи Лян при поддержке акимата Шортандинского района провели в Бозайгыре целый ряд торжественных мероприятий.
Вначале у дома, где Николай Иванович долгое время жил и работал (расположен он на улице, названной его именем), прошел митинг. Были организованы концертная программа, дискотека для молодежи. Образовательным и культурным учреждениям, а также жителям села вручили подарки. Односельчане – многие из них сами уже глубокие старики – с теплотой вспоминали о нем, отмечая высокие человеческие качества и организаторские способности.
– Николай Иванович стал моим вторым отцом, – говорит ветеран гражданской авиации Вахид Аубакиров. – Если бы не он и его семья, то я пошел бы по кривой дорожке. Многие на его месте постарались бы отвадить меня – тогдашнего хулигана – от своих детей, но Лян принял как сына, искренне переживал, мотивировал хорошо учиться. Позже я уже сам оказывал положительное влияние на других.
Как отметил Аубакиров, Николай Лян в отличие от многих ответственных работников того времени совершенно не сторонился бывших заключенных АЛЖИРа, помогая им чем мог.
– А уж для нас, детей, сколько он всего организовал: и поездки в "Артек", и на Кремлевскую елку, – добавил он.
О большом сердце Николая Ивановича на посвященной юбиляру конференции вспоминал и председатель Совета ветеранов Астаны Амангельды Сыздыков.
– Когда мы вместе здесь работали, он стал моим наставником и дал множество ценных советов, касающихся как работы, так и просто жизни, – рассказывает ветеран. – Будучи партийным организатором, я как-то добивался увольнения работника за невыполнение плана. Николай Иванович, видя это, сказал мудрую вещь: "Береги людей. Как бы мне ни было тяжело, я за 25 лет не сломал жизнь ни одному человеку". Я это запомнил навсегда.
По словам Бориса Ляна, его отец всегда подчеркивал: дети должны быть благодарны гостеприимной казахской земле.
– В нашей семье хранилась родословная книга, которую казахи называют шежире, – вспоминает сын. – В ней указывалось 17 поколений предков – все они были рыбаками. И только попав в Казахстан, мы смогли реализовать себя, каждый из братьев и сестер получил высшее образование и состоялся в своей профессии.
– С Николаем Ивановичем мне не довелось свидеться, но с его сыном Анатолием (член Инженерной академии РК) я дружу уже 35 лет, – говорит депутат Мажилиса Парламента Турарбек Асанов. – Таланты и трудолюбие отца передались детям: Анатолий Лян, в частности, проявил себя в строительной сфере Казахстана. Знаете, говорят, что в стране не хватает рабочих мест. Напротив, у нас их с избытком. Просто нынешняя молодежь не хочет так усердно трудиться, как работали в свое время люди старшего поколения. На примерах Николая Ляна и других нужно показывать, что такое настоящий труд, что значит быть человеком труда. Все экономические инициативы Казахстана направлены на предоставление населению рабочих мест, а полноценная работа будет вознаграждена.
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