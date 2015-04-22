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Солдат и учитель
Марат ЖҮКІБАЙ, профессор
Родился мой отец Ибраимхан Жукибаев в 1907 году в Каркаралинском районе в семье «середняков». После окончания Алматинского педагогического института и до начала Великой Отечественной войны учил подрастающее поколение в селе Егиндыбулак.
На фронт из семьи Жукибаевых отправились сыновья Мусахан и Ибраимхан, два племянника Абдолла и Рахметолла и старший внук Мажит. Племянники с полей сражений не вернулись. Пока дети воевали, разменявший восьмой десяток дедушка Жукибай взвалил на себя всю тяжесть сельского труда и пас колхозный скот в отделении Аккора в 100 километрах от Каркаралинска, кормил старшую сноху Нургайшу и внуков Аукена, Орынтая и Жаксылыка до благополучного возвращения сыновей.
После ухода моего отца на фронт наши родственники по линии матери перевезли нас, четверых детей с матерью Гульсум, из Егиндыбулака в Каркаралинск, и до окончания войны мы росли у них. Дедушка Абдул-Кадыр Абдуллатифович Абсалямов работал продавцом в магазине, бабушка Шахарбану Идрисовна занималась домашним хозяйством. До самого возвращения отца с войны они берегли нас от голода и лишений, дали нам хорошее воспитание. Нет такой семьи, которой война не принесла горе. Под Сталинградом героически погиб наш дядя Барий, два брата по линии матери – Баки и Гаяз – вернулись с победой.
На фронте отец был заместителем командира взвода, потом командовал взводом в 799-м стрелковом полку, а после четырехмесячных курсов по подготовке младших командиров ему присвоили воинское звание – младший лейтенант. Осенью 1944 года он получил ранение в правую ногу и тазовую кость и попал в эвакогоспиталь в городе Калинине. После долгого лечения ему назначили инвалидность I группы, и 10 мая 1945 года отец вернулся домой.
Его грудь украшали фронтовые награды – медали «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в 1941–1945 годах», позднее он был награжден орденом Отечественной войны I степени. Я хорошо помню, как мы радостно встречали отца, он стоял на костылях на мосту у въезда в Каркаралинск. Мне было тогда всего 5 лет, на вопрос отца: «Где твой отец?», я отвечал: «Отец на войне». Спустя много лет отец всегда это вспоминал и повторял.
После войны отец снова стал учителем, в течение четверти века в школах Каркаралинска преподавал математику и географию. В 1964 году его заслуги были достойно оценены присвоением звания «Отличник образования Казахской ССР».
В 80-летнем возрасте он стал плохо видеть и узнавал здоровавшихся с ним людей лишь по голосам, ласково называя их «айналайын». Отец всегда отличался особой человечностью. Ему были присущи такие качества, как воспитанность, скромность, вежливость и душевность. Он всегда быстро находил общий язык со всеми.
Каркаралинский районный акимат чествовал нашего отца в связи с 50-летием Великой Победы, его приглашали как почетного гостя на торжественные встречи. Прожил он 90 лет и скончался 14 сентября 1997 года.

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