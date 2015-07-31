Солдат искусства

Свежий выпуск
865
Галия ШИМЫРБАЕВА
…В начале 70-х он вошел в тот интеллектуальный круг молодой интеллигенции, в котором вращались культуролог Мурат Ауэзов, историк Алан Медоев, художники Салахитдин Айтбаев, Макум Кисаметдинов, писатель Аскар Сулейменов, будущий дипломат Болатхан Тайжан... Когорта интеллектуалов, объединившись на основе общих взглядов на национальную литературу, культуру и искусство, горела желанием найти собственное направление.
В 1973 году казахстанские художники, среди которых был и Еркин Мергенов, организовали в Моск­ве первую групповую выставку. Это было знаковое событие. Изучив национальное традиционное искусство, колористику и философию народных мастеров, молодые творцы нашли новые способы выразительнос­ти в казахском искусстве.
Еркин Мергенов в те годы выделялся тем, что впервые в станковой скульптуре отошел от классической реа­лис­тической манеры и начал свободно интерпретировать формы, подчиняя их сюжетно-смысловому самовыражению. Вкладывая в свои произведения своеобразное видение мира и событий, он ярко и смело раскрывал парадоксальные вещи, в том числе недостатки и изъяны общества. Поскольку Мергенов мыслил не местечковыми категориями, то в его скульптурах прочитывались проблемы общечеловеческого значения. Таковы, например, широко известные скульптуры «Круг» и «Космонавт». Именно поэтому в последнее время творчеством Еркина Мергенова заинтересовались профессора Оксфорда. Три года назад 14 ученых-искусст­воведов из этого университета, написав эссе по его произведениям, утверждали, что казахстанский скульптор затрагивает проб­лемы, связанные и с современным миром, и с будущим человечества. Пос­ле того как они были опуб­ликованы, нашего скульптора пригласили прочитать в Оксфорде курс лекций.
Если говорить о Еркине Мергенове как о человеке, то он был, вспоминают друзья, прямолинейным до резкости. Его привычка заявлять открыто о недостатках мало кому нравилась. Потому некоторые его, мягко говоря, не понимали. И тем не менее он всегда, при любых обстоятельствах, оставался лидером. Много лет возглавляя Союз художников Казахстана, сделал все, чтобы это профессиональное сообщество было преобразовано в те годы в акционерное общество. Сейчас, конечно, все понимают, что приватизация художественных мастерских – благо для художников, а тогда, настойчиво доказывая это на съезде художников, Мергенов опять нажил врагов. Но он никогда не боялся идти в бой с открытым забралом. Поэтому в памяти всех остался не только как талантливый скульптор, но и как известный общественный и политический деятель. В канун развала Союза он был избран в Верховный Совет СССР последнего созыва народным депутатом от Казахстана.
– Я дружил c ним. Дружил долгое время и горжусь этим, – рассказывает председатель правления Союза художников РК Байтурсын Уморбеков. – Мы познакомились в 1969-м. Окончив художественно-графический факультет Казахского педагогического института имени Абая, я остался там преподавать. А через год туда пришел Еркин. Как-то так получилось, что, несмот­ря на его импульсивный и где-то даже резкий характер, мы прошагали рядом по жизни, ни разу не поссорившись. За эти годы наша дружба не раз подвергалась испытаниям. Был момент, когда многие из нашей художественной братии ополчилась против меня. Единственным, кто в тот момент не просто остался рядом, но и встал на защиту, был Еркин Мергенов, который ни на минуту не сомневался во мне. Пройдет совсем немного времени, и моя правота будет доказана.
Его творчество оценено высоким званием «Народный художник РК». Кстати, он стал последним, кто получил его. Еще одна заслуженная награда – независимая премия меценатов «Тарлан», лауреатом которой он стал. Через свое искусство он хотел говорить с миром. Его произведения отличаются неравнодушным отношением к жизни. Через них проглядывает современный художник, который умел широко мыслить и философски относиться ко всем происходящим событиям. И невзирая на тяжелую болезнь, стремился до последнего своего часа донести до современников свое отношение к жизни.
Очередная его персональная выставка открылась в Москве в Цент­ральном доме художников 16 июля, а 27-го его не стало. За три месяца до этого она состоялась в музее имени Кастеева, еще раньше – в Астане. Его произведения пользовались и пользуются спросом. Однако по заказам он почти не работал, предпочитая творить по зову сердца. Возможно, поэтому в свое время не все зрители и даже искусствоведы сразу понимали скульптуры Еркина Мергенова. Потомкам наверняка еще предстоит изу­чение его творчества. Да и как человек он для многих тоже остался загадкой.
– Еркин ведь, несмотря на свою прямоту, не всегда и далеко не всем раскрывал свои сокровенные мысли, – говорит Байтурсын Уморбеков.
И все же – что есть, то есть: каждое произведение Мергенова заставляет задумываться, поскольку его кредо – это правда бытия, переживание и сопереживание происходящему. То, что он активно вмешивался даже в политику, – доказательство его неравнодушного отношения к жизни. А что касается частной жизни, то солдат искусства Еркин Мергенов делам семейным особого внимания не уделял. Но незадолго до смерти нашел свою последнюю любовь. И не было счастливее его человека, когда в 2011 году у него родилась дочка Шалкар-Адия…

Популярное

Все
Беглый подозреваемый задержан. У него обнаружены топор и нож
Смаилов призвал иностранных партнеров инвестировать в проекты в Казахстане
На западе и севере страны ожидается усиление ветра
Обманувший паломников руководитель турфирмы взят под стражу
Самый большой флаг Казахстана раскрыли на церемонии посвящения в студенты в Астане
ХАМАС освободил первую группу израильских заложников
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Тенге закончил неделю ослаблением к доллару, евро и рублю
Оставаясь верным клятве Гиппократа
Паралимпиец Оскар Писториус добился условно-досрочного освобождения
Военно-патриотическому движению «ЖасБүркіт» - 20 лет
Непогоду прогнозируют синоптики в ближайшие дни
В аэропорту Астаны внедрят регистрацию по биометрической идентификации
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Pfizer и Roche заходят на фармрынок Казахстана
Fitch подтвердил суверенный кредитный рейтинг Казахстана
Родные сестры пропали в Казахстане
Родители заплатят больше полумиллиона тенге за разгромленный детьми погост
7-летняя девочка пропала в Павлодарской области
Вертолет Ми-8 разбился на военном полигоне Узбекистана
Цены на рис в РК выросли сразу на 40%
"Хезболла" запустила 25 ракет по Израилю
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Итоговый турнир ATP вышел на решающую стадию
Штормовое предупреждение объявлено на большей части Казахстана
Токаев направил поздравительную телеграмму Султану Омана
Маулен Ашимбаев принял участие в казахско-кыргызском молодежном форуме
Полиция была вынуждена открыть огонь для задержания водителя в Атырауской области
Букмекер экстрадирована в Казахстан
Школы и вузы объединились в защите прав детей
Звезда "Гарри Поттера" снялась в рекламе дома моды
Тенге окреп к доллару
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сколько этносов проживает в Казахстане
В Казахстане посчитали население
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Подвиг снайпера Курбатовой
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной

Читайте также

Вместо молока
Нужны ли нам проступки?
Равные партнеры
От потребностей – до решений

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]