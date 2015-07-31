Солдат искусства Свежий выпуск 865 Галия ШИМЫРБАЕВА

…В начале 70-х он вошел в тот интеллектуальный круг молодой интеллигенции, в котором вращались культуролог Мурат Ауэзов, историк Алан Медоев, художники Салахитдин Айтбаев, Макум Кисаметдинов, писатель Аскар Сулейменов, будущий дипломат Болатхан Тайжан... Когорта интеллектуалов, объединившись на основе общих взглядов на национальную литературу, культуру и искусство, горела желанием найти собственное направление.

В 1973 году казахстанские художники, среди которых был и Еркин Мергенов, организовали в Моск­ве первую групповую выставку. Это было знаковое событие. Изучив национальное традиционное искусство, колористику и философию народных мастеров, молодые творцы нашли новые способы выразительнос­ти в казахском искусстве.

Еркин Мергенов в те годы выделялся тем, что впервые в станковой скульптуре отошел от классической реа­лис­тической манеры и начал свободно интерпретировать формы, подчиняя их сюжетно-смысловому самовыражению. Вкладывая в свои произведения своеобразное видение мира и событий, он ярко и смело раскрывал парадоксальные вещи, в том числе недостатки и изъяны общества. Поскольку Мергенов мыслил не местечковыми категориями, то в его скульптурах прочитывались проблемы общечеловеческого значения. Таковы, например, широко известные скульптуры «Круг» и «Космонавт». Именно поэтому в последнее время творчеством Еркина Мергенова заинтересовались профессора Оксфорда. Три года назад 14 ученых-искусст­воведов из этого университета, написав эссе по его произведениям, утверждали, что казахстанский скульптор затрагивает проб­лемы, связанные и с современным миром, и с будущим человечества. Пос­ле того как они были опуб­ликованы, нашего скульптора пригласили прочитать в Оксфорде курс лекций.

Если говорить о Еркине Мергенове как о человеке, то он был, вспоминают друзья, прямолинейным до резкости. Его привычка заявлять открыто о недостатках мало кому нравилась. Потому некоторые его, мягко говоря, не понимали. И тем не менее он всегда, при любых обстоятельствах, оставался лидером. Много лет возглавляя Союз художников Казахстана, сделал все, чтобы это профессиональное сообщество было преобразовано в те годы в акционерное общество. Сейчас, конечно, все понимают, что приватизация художественных мастерских – благо для художников, а тогда, настойчиво доказывая это на съезде художников, Мергенов опять нажил врагов. Но он никогда не боялся идти в бой с открытым забралом. Поэтому в памяти всех остался не только как талантливый скульптор, но и как известный общественный и политический деятель. В канун развала Союза он был избран в Верховный Совет СССР последнего созыва народным депутатом от Казахстана.

– Я дружил c ним. Дружил долгое время и горжусь этим, – рассказывает председатель правления Союза художников РК Байтурсын Уморбеков. – Мы познакомились в 1969-м. Окончив художественно-графический факультет Казахского педагогического института имени Абая, я остался там преподавать. А через год туда пришел Еркин. Как-то так получилось, что, несмот­ря на его импульсивный и где-то даже резкий характер, мы прошагали рядом по жизни, ни разу не поссорившись. За эти годы наша дружба не раз подвергалась испытаниям. Был момент, когда многие из нашей художественной братии ополчилась против меня. Единственным, кто в тот момент не просто остался рядом, но и встал на защиту, был Еркин Мергенов, который ни на минуту не сомневался во мне. Пройдет совсем немного времени, и моя правота будет доказана.

Его творчество оценено высоким званием «Народный художник РК». Кстати, он стал последним, кто получил его. Еще одна заслуженная награда – независимая премия меценатов «Тарлан», лауреатом которой он стал. Через свое искусство он хотел говорить с миром. Его произведения отличаются неравнодушным отношением к жизни. Через них проглядывает современный художник, который умел широко мыслить и философски относиться ко всем происходящим событиям. И невзирая на тяжелую болезнь, стремился до последнего своего часа донести до современников свое отношение к жизни.

Очередная его персональная выставка открылась в Москве в Цент­ральном доме художников 16 июля, а 27-го его не стало. За три месяца до этого она состоялась в музее имени Кастеева, еще раньше – в Астане. Его произведения пользовались и пользуются спросом. Однако по заказам он почти не работал, предпочитая творить по зову сердца. Возможно, поэтому в свое время не все зрители и даже искусствоведы сразу понимали скульптуры Еркина Мергенова. Потомкам наверняка еще предстоит изу­чение его творчества. Да и как человек он для многих тоже остался загадкой.

– Еркин ведь, несмотря на свою прямоту, не всегда и далеко не всем раскрывал свои сокровенные мысли, – говорит Байтурсын Уморбеков.

И все же – что есть, то есть: каждое произведение Мергенова заставляет задумываться, поскольку его кредо – это правда бытия, переживание и сопереживание происходящему. То, что он активно вмешивался даже в политику, – доказательство его неравнодушного отношения к жизни. А что касается частной жизни, то солдат искусства Еркин Мергенов делам семейным особого внимания не уделял. Но незадолго до смерти нашел свою последнюю любовь. И не было счастливее его человека, когда в 2011 году у него родилась дочка Шалкар-Адия…



