Солдат Нацгвардии РК в Атырау задержали с партией осетрины

Фото : Региональная служба коммуникаций Атырауской области
Партию осетрины весом 160 килограмм обнаружили сотрудники экопоста в Атырау в машине военнослужащих Национальной гвардии РК, передает Kazpravda.kz.
По информации Региональной службы коммуникаций Атырауской области, служебная машина была задержана в 10:30 утра 22 мая 2018 года на стационарном посту трассы Дамба – Атырау. В ходе рейда сотрудники Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира обнаружили большую партию редкой рыбы.
"В ходе досмотра выяснилось, что под управлением спецмашины марки "Газель" находился служащий-контрактник Нацгвардии РК, в салоне также находился начальник штаба батальона. При досмотре транспортного средства обнаружена рыба осетровых пород в количестве 47 штук общим весом 160 килограмм", – сообщил член координационного штаба природоохранной акции "Бекіре" Олег Тушканов.
Все собранные материалы зарегистрированы в ЕРДР по статье 339
УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами" и направлены на судебную проверку в следственные органы.