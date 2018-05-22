Солдат Нацгвардии РК в Атырау задержали с партией осетрины

Общество
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Фото : Региональная служба коммуникаций Атырауской области
Партию осетрины весом 160 килограмм обнаружили сотрудники экопоста в Атырау в машине военнослужащих Национальной гвардии РК, передает Kazpravda.kz.

По информации Региональной службы коммуникаций Атырауской области, служебная машина была задержана в 10:30 утра 22 мая 2018 года на стационарном посту трассы Дамба – Атырау. В ходе рейда сотрудники Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира обнаружили большую партию редкой рыбы.



"В ходе досмотра выяснилось, что под управлением спецмашины марки "Газель" находился служащий-контрактник Нацгвардии РК, в салоне также находился начальник штаба батальона. При досмотре транспортного средства обнаружена рыба осетровых пород в количестве 47 штук общим весом 160 килограмм", – сообщил член координационного штаба природоохранной акции "Бекіре" Олег Тушканов.

Все собранные материалы зарегистрированы в ЕРДР по статье 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами" и направлены на судебную проверку в следственные органы.

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