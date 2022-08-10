Солдат-срочник Нацгвардии погиб во время бури в Алматинской области

В пресс-службе Национальной гвардии сообщили о гибели военнослужащего срочной службы, передает Kazpravda.kz.

"В соответствии с планом боевой подготовки воинской части 5571 в Алматы личный состав первого батальона оперативного назначения находится на полевом выходе в учебном центре воинской части 5574 с 8 по 13 августа. 9 августа около 20:55 началась сильная буря со шквальным ветром, в результате чего началось разрушение палаточного городка. Рядовой Шахимов А.Н., помогая своим сослуживцам эвакуироваться в безопасное место, выходя крайним из палатки, получил травму головы от удара металлического каркаса палатки. Сразу же была оказана первая медицинская помощь, и он был доставлен в городское медицинское учреждение города Конаев. В больнице города Конаев была констатирована смерть военнослужащего", - проинформировали в Нацгвардии.

Рядовой Шахимов А.Н. 2003 года рождения, был призван департаментом по делам обороны Кокшетау Акмолинской области весной 2022 года.

"По данному факту было доложено по линии дежурной службы и оповещены взаимодействующие органы. Причины и обстоятельства выясняются, проводится служебное расследование", - добавили в пресс-службе.