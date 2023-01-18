Солдат-срочник погиб близ Астаны

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Пресс-служба Министерства обороны РК опубликовала официальное сообщение о гибели солдата под Астаной, передает Kazpravda.kz.

"Сегодня, 18 января, близ города Астана, при выполнении учебно-боевой задачи, совершая плановый прыжок с парашютом, погиб солдат срочной службы", - говорится в информации.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Назначена проверка.

Как сообщили в ведомстве, военнослужащий был призван весной 2022 года из Караганды. Пользовался уважением среди сослуживцев и командиров. По службе характеризовался исключительно с положительной стороны. На протяжении службы проявлял огромное желание к изучению военного дела.

"Был достойным сыном своих родителей, настоящим патриотом и примером для сослуживцев", - подчеркнули в Минобороны.

Командование и личный состав Вооруженных сил выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

Министерством обороны будут приняты все необходимые меры по оказанию помощи семье погибшего военнослужащего, добавили в пресс-службе.