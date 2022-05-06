Солдатские будни в Алматы глазами журналиста – репортаж

Армейский all inclusive

Алматинская десантно-штурмовая бригада в преддверии Дня защитника Отечества провела день открытых дверей для школьников города. И мы, газетчики, успели побывать здесь до дня икс, примерив на себя солдатские будни.

Угощали гостей блюдами полевой кухни, познакомили с личным составом, провели экс­курсию и дали концерт. При содействии Турксибского районного акимата военные продемонстрировали то, что обычно скрыто от посторонних глаз. Стрелковое оружие, военная техника, артиллерийские пушки, минометы, зенитные установки, образцы военной формы – вся атрибутика воинской части в этот день была доступна для школьников. Со слов искушенных алматинских подростков, это своего рода welcome party.

Мы же с фотокором, поднаб­равшись опыта у бывалых коллег, собирались мотать портянки и продувать макароны, чем вызвали дружный солдатский хохот. Ни портянок тебе, ни дедовщины, как оказалось, нынче в армии не предусмот­рено. Командование простило нам неосведомленность и отправило в сопровождении старшего офицера капитана Ануара Арынгазиева постигать солдатскую науку.

По расписанию сегодня марш-бросок. Мы честно рвались в бой, но после информации о том, сколько и в каком виде бежать, пыл поубавился. А мотивация спокойно дождаться обеда стала лучшей идеей, и мы остались в распоряжении капитана мешать личному составу.

Отвечать на женские вопросы – повинность еще та. Поэтому ко мне приставили самого опытного офицера, способного стойко провести день с любопытной женщиной.

– Изменения качественные в армии происходят каждый год, – говорит старший офицер части капитан Ануар Арынгазиев. – Больше всего боятся в армии дедовщины. Сегодня это большая редкость. Раньше два призыва жили в одной казарме, и это было возможным. Сейчас в одном подразделении служит только один призыв. А вместе с постоянной идеологической работой в этом направлении мы практически полностью искоренили это явление.

День расписан буквально по минутам, поэтому дисцип­лина железная. После общего подъе­ма личного состава в 6.30 – физичес­кая зарядка, заправка постелей, наведение порядка и утренний осмотр. Вот бы на гражданке так! Насколько приятней было бы даже просто в автобусах ездить, если каждого по утрам проверять на внешний вид. Солдат должен быть чист, свеж, опрятен и с аккуратной стрижкой. На завтрак дается полчаса. Затем начинаются утренние тренажи. Тренировка по строевой подготовке, радиа­ционной, химической, биологической защите.

Еще одна набившая оскомину тема – питание солдат. С содроганием представляла себе безвкусную казенную кашу и чай грустного сероватого оттенка. Но армейский all inclusive поразил. Кормили бы так в отечественных зонах отдыха, на многое можно было бы закрыть глаза. Сегодня на завтрак отварное мясо с макаронами и соусом, хлеб, масло, яйцо, кофе, мед, сыр, колбаса, кефир. И это не только на бумаге – к нашему приходу никто не готовился, траву не красил, все было как всегда. Честно говоря, после такого завтрака учиться, а уж тем более совершать подвиги я бы не смогла, хотелось просто лечь.

Начальник продовольственной службы майор Мейрамбек Махашев показывает нам таб­лицу с 50 наименованиями продуктов.

– Согласно этому списку сос­тавляется меню, – говорит майор. – Затем командир бригады его утверждает, параллельно все согласуется с медицинской службой, представителем предприятия, отвечающего за приготовление пищи. В день на одного человека положено 260 граммов мяса, если же он выше 180 см, то ему предусмот­рен дополнительный объем. Интересная закономерность: в любом месте люди, отвечающие за еду, выглядят довольнее и счастливее своих коллег. Так же и здесь – улыбчивый майор, веселый повар и симпатичные татешки-хохотушки на раздаче.

До приема пищи в столовую прибывают дежурный по части и группа контроля. Как при дворе: перед тем, как Его Сиятельство солдат отведает яства, проверяют, приготовлена ли еда правильно, вкусно, в нужном объеме и составе. Без росписи трех должностных лиц – дежурного по части, медицинского работника и начальника продовольственной службы прием пищи не начинается. И только если все нормы соблюдены, выдачу пищи разрешают.

В качестве бонуса в столовой предусмотрен стол для именинников. Украшен он нарядно, празднично, а еще дополнительно сладкое угощение полагается.

После завтрака солдаты отправляются на учебу, а мы – в казармы. Жаль только, что прилечь нам так и не разрешили. По уставу не положено до отбоя даже садиться на кровать. Да, глядя на то место, с которого, по идее, Морфей увлекает в свои объятия, сразу становится понятен смысл поговорки «Спит как солдат». Действительно, если научишься спать на такой кровати, то сможешь спать хоть где. И что интересно, отличий нет, все спят в одинаково «комфорт­ных» условиях – и срочники, и дежурные офицеры. Первые пару дней домашние ребята, привыкшие к уюту родительского дома, пребывают в унынии. Но спустя два-три дня отбой на панцирной кровати происходит за считанные секунды. В остальном условия очень приличные: чистота, порядок, свежий воздух.

Особое место в части занимает взвод боевого дежурства. Хоть офицеры и называют его просто одним из видов наряда, но нам, неискушенным, там интереснее всего. Это словно часть в части, отдельное государство, особый взвод, который находится постоянно в повышенной боевой готовности и в течение максимум 30 минут способен приступить к выполнению любой боевой задачи. Именно этот взвод первым отреагировал в дни трагических январских событий. Личный состав был готов в рекордные 15 минут. Боевая техника, оружие, боеприпасы, бойцы в полном обмундировании – кажется невозможным привести все в готовность за столь короткий промежуток времени, но нам это с легкостью демонстрируют. И как-то на душе становится спокойнее.

– Сюда заступают на суточное дежурство как срочники, так и контрактники, – говорит замес­титель начальника штаба майор Куаныш Калиев. – В течение суток они могут покинуть территорию только для выполнения боевой задачи, других причин нет. Занятия здесь отличаются от обычного распорядка и требуют еще большей ответственности и дисциплины.

Солдаты постигают военную науку, а мы тем временем отправляемся осваивать мастерство, непостижимое для человека, не склонного к чрезмерной аккуратности. На учебном полигоне полугодовики – солдаты осеннего призыва – сворачивают парашюты. Старший офицер отдела воздушно-десантной подготовки майор Олжас Маймаков поясняет:

– В наших войсках обязательно выполнение нормативов по прыжкам. У нас интенсивная боевая подготовка, так как это десантно-штурмовые войска. Для солдата срочной службы минимально два прыжка в год: один летом, один – зимой. Но у нас есть те, кто и по 6-7 делают. Офицерам и сержантам по категориям и по возрастным группам до 25 лет – шесть прыжков, старше 40 лет – два прыжка и столько же для женщин-военнослужащих. Минимальный вес для прыжка с парашютом – 50 кг, максимальный – до 140. Укладку парашюта обязательно совершают два человека.

Отбор в десантные войска ведется с особой тщательностью. Смотрят на общее здоровье, физические данные. Например, рост десантника должен быть от 170 и выше. Десантник должен быть очень выносливым и крепким, общий вес обмундирования при выполнении боевой задачи может превышать 25–30 кг, один парашют только весит 11,5 кг, а еще оружие, снаряжение, средства связи. В пехоту и артиллерию отбор уже не столь строгий.

– Всему, что происходит в армии, уделяется особое внимание со стороны гражданских лиц, – говорит наш бессменный гид в солдатской жизни капитан Ануар Арынгазиев. – Ведь армия это наш щит, а он должен быть надежным и безупречным. Если, например, на гражданке драка – это хулиганство, то у нас – прес­тупление. То же самое с алкоголем. В нашей части нулевая терпимость к алкоголю. Даже за перегар можно запросто вылететь со службы. Но сегодня эти дисциплинарные строгости с лихвой окупаются справедливым отношением и обеспечением. Взять хотя бы то, как решается вопрос с жиль­ем. На каждого члена семьи военному выделяется в этом году 64 тысячи тенге. Тратит он их на свое усмотрение, может арендовать жилье, копить на специальном депозите или же выплачивать ипотеку. Это помимо должностного оклада.

«Короночка» штурмовых десантных войск – это, конечно, рукопашный бой, который осваи­вают в обязательном порядке. Да и вообще с физической подготовкой в бригаде все хорошо. Возможностей заниматься более чем достаточно. В спортивном арсенале крытые и открытые объекты, инструкторы по рукопашному бою и другим единоборствам, тренажерный зал, баня, боксерский ринг, футбольное поле. Если кто-то занимался серьезно спортом на гражданке, то может продолжить здесь, чтобы не потерять квалификацию и даже усовершенствовать навыки, выступая на различных соревнованиях. Как раз сейчас в часть вернулись спортсмены, взявшие четыре кубка на соревнованиях по футболу.

С каждым годом количество солдат в бригаде увеличивается. Причина этому не только рост населения, но и растущий имидж военной службы. Все меньше призывников пытаются закосить от армии. А многие остаются строить карьеру военного.

А тем временем в воздухе начинают витать аппетитные ароматы, и мы невольно оглядываемся. Точно, идем мимо столовой.

– Через 10 минут обед. Зайдем на контроль? – предлагает капитан Арынгазиев.

– Да мы бы и от дегустации не отказались, – сообщаю ему.

Потому как после почти пяти часов, проведенных в солдатском режиме, думать можно только об обеде, позабыв про сверхсытный завтрак и обещание не есть до завтра.

Подготовке к обеду уделяется особое внимание. К трапезе надо приступать в опрятном виде, соблюдая армейский этикет. Контрольное блюдо приводит меня в легкое недоумение, во-первых, своим объемом. В меню сегодня борщ, гречка с подливом и отварной говядиной, салат из свежих овощей, чай, сок, фрукт, хлеб. На одного человека в сутки положено 4 600 ккал. То есть три дневных рациона инстаграмных див. Для худеющих, падающих в обморок после этих цифр, начальник продовольственного обеспечения говорит: режим и правильное питание нормализуют любые проблемы с весом. Едят все одинаково, но организм благодарно возвращается к базовым настройкам. Худые поправляются, тучные худеют. Хотя рацион один и тот же.

Продегустировав все составляющие обеденного меню, с уверенностью могу сказать: далеко не каждый солдат так вкусно и разнообразно питается дома. Нам с первого взгляда вообще кажется, что здесь круг­логодичный пионерский лагерь или курорт. Здоровый сон, физическая нагрузка, отменное питание, отсутствие гаджетов и пагубных пристрастий. Еще и ежемесячные выплаты от государства положены.

После обеда – личное время. Можно почитать книгу, прогуляться, провести время в комнате информационно-воспитательной работы, поиграть в шашки или шахматы. Помимо этого, после обеда предусмотрен еще час занятий, а также уход за вооружением и техникой. После ужина в обязательном порядке просмотр телевизионного блока новостей. Осведомленность о происходящем в стране и мире у личного состава должна быть на таком же уровне, как и у граж­данских лиц.

На руках средств сотовой связи здесь нет. Только у высшего офицерского состава обычные кнопочные «мобилки». У каждого командира есть специальный ящик, где лежат личные телефоны солдат срочной службы. Ими разрешено пользоваться в субботу и в воскресенье по 1 часу. За это время солдаты обзванивают родителей и близких. Также беспрепятственно по выходным осуществляются краткосрочные личные встречи. Солдатам за хорошую службу позволены увольнительные и 10-дневный отпуск.

На выходных творческий коллектив бригады в целях улучшения морально-психологического климата проводит концерты для военнослужащих. От лица ревнивых жен заявляю: повод напрягаться есть. Артистки все молодые, красивые и очень талантливые. Каждое выступление коллектива вызывает бешеный восторг в солдатской среде.

Перед отбоем, который по режиму наступает в 22.00, сотрудником военной полиции и медицинским работником проводится ежедневный телесный осмотр солдат срочной службы. Осматривают на наличие физических повреждений, задают вопросы о самочувствии, проверяют состояние здоровья.

– Как вы смогли убедиться, сегодня в армии созданы все условия для службы, – говорит начальник штаба, первый замес­титель командира части майор Асылхан Мукушев. – Помимо постоянно улучшающегося оснащения, очень большое значение придаем воспитательной работе. К нам приходят вчерашние школьники. А у нас есть всего год, чтобы воспитать настоящих патриотов, защитников. Любви к родине не научишь, ее надо чувствовать. Наша задача – сформировать такое окружение и создать такие условия, чтобы у каждого солдата ростки этой любви крепли. Духовная составляющая должна подкрепляться физической подготовкой. Не менее важно развитие умственных способностей. Без этого никуда. Симбиоз этих трех компонентов – духовного, физического и умственного – даст хороший результат. Замечу, что дисциплина и чувство ответственности, привитые десантнику в армии, будут работать на его будущее и будущее нашей страны.