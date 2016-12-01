​Солдатские песни

Военно-патриотические песни казахстанских авторов играют огромную роль в повышении уровня пат­риотического воспитания молодого поколения нашей страны. Необходимостью формирования современных имиджевых композиций о Вооруженных силах и пополнения качественного репертуара таких песен и было вызвано проведение такого масштабного, имеющего статус республиканского конкурса.

Сам проект стартовал еще в сентябре текущего года, и за прошедшее время в его «копилку» поступило порядка 120 произведений, в финал которого были отобраны 13 лучших. По итогам мероприятия Гран-при республиканского конкурса завоевала песня «Жауыңгер» на слова Асылзата Исатая и музыку Бейбита Бримгазина. Первые места в номинации песен, раскрывающих привлекательный образ защитника Отечества, заняли произведения «Сапқа тұр» и «Ұлы дала сарбазы». Лучшей песней по видам и родам войск признано произведение «Танкистер». Победителей национального конкурса военно-патриотических песен наградили ценными призами и почетными грамотами.

Кроме того, в рамках мероприятия гостям гала-концерта представили номера танцевальных коллективов, балетных групп и эстрадно-симфонического оркестра Национального военно-патриотического центра ВС РК. Особым подарком организаторов конкурса стала презентация новых песен в исполнении звезд казахстанской эстрады.