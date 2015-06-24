Свежий выпуск Солдатские письма Любовь ШАШКОВА

– Сила этих человеческих документов в том, что на них лежит печать далеких суровых лет. Каждая строчка передает настроение, думы и чаяния защитников Родины, мужественных воинов, любящих отцов, мужей, сыновей, братьев... Отличительная черта солдатских писем – их искренность. «Научившийся смотреть смерти в глаза не лжет, – писал в мемуарах дважды Герой Советского Союза генерал армии П. И. Батов, – и потому каждая строчка фронтового треугольника – искренняя. Нам и нашим потомкам эти строки, нередко оборванные пулей, многое открывают в психологии старших поколений».

На некоторых письмах неплохо сохранились почтовые штемпели и треугольный льготный штамп «Красноармейское письмо бесплатно». Благодаря этому и сегодня можно определить дату отправки. Письма посылались частенько прямо с передовой, из окопа, бойцы едва успевали сообщить: «Жив-здоров, не беспокойтесь, а мне сейчас некогда, мы пошли...» Писали чернилами и огрызком карандаша на чем придется: на тетрадных листах, пронумерованных бухгалтерских счетах и учетных ведомостях, на плакатных обрывках и брошюрных обложках, на оборотной стороне трофейных географических карт и оберточной бумаге…

«Письма – это крепкая нить, неразрывно связывающая фронт и тыл», – отмечал начальник одного из фронтовых почтовых отделений. Письма шли с фронта и на фронт, их ждали на передовой и в глубоком тылу. Они были единственной возможностью общения с родными и близкими в те огненные годы. Весточки из дома согревали душу, поднимали боевой дух бойцов. Теперь такие письма стали историей. Перечитывая их, проникаешься чувством гордости за наших земляков. За каждым документом – конкретная судьба конкретного человека в перипетиях одного из главных и трагических событий прошлого века – Великой Отечественной войны, судьбы фронтовиков и тех, кто ждал их в далеком тылу.

Долгие годы Елизавета Васильевна Кочева свято хранила весточки от единственного сына, который в 20 лет умер от ран, полученных в бою. «Живите счастливо и знайте, что таких сыновей у наших матерей много, что свое Отечество мы в обиду не дадим. Домой приедем с полной победой над врагом», – писал он матери. Мите Нетесову было 17, когда он ушел на фронт (24 января 1944-го), и шел 18-й, когда погиб – 3 августа того же года. 40 лет назад с нежностью рассказывала мне о своем сыне Михаиле Елена Павловна Донова, мать шестерых детей…

Защитники Отечества – командир танковой роты 2-го танкового батальона 7-й танковой бригады Петр Семенович Аверин, участник Орловско-Курской битвы Павел Петрович Косенко, танкист, участник Сталинградской битвы Петр Григорьевич Костин... Пропавший без вести рядовой Парфенов Антон Иванович обращался к жене: «Паша, береги эти письма для наших детей». Десятки писем Героя Советского Союза, командира танковой бригады, гвардии полковника Позолотина Тимофея Семеновича смело можно назвать публицистикой большой ударной силы. Что известны они теперь и нам, мы обязаны Галине Гавриловне – жене Героя. Погибший 9 сентября 1943 года на Полтавщине наш земляк похоронен на Новодевичьем кладбище.

Полевая почта № 24444. Таким был адрес в годы войны Супрунюка Федора Тимофеевича. «Думал ли я, житель Северного Казахстана, что пройду как солдат по Берлину? Думал ли, что буду на Одере и Эльбе, когда шли от Волги?» – писал он домой в победные майские дни из поверженного Берлина.

Фронтовые письма позволяют постичь самое главное в Великой Отечественной – силу народного духа, который помог сотворить Великую Победу 1945 года.

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