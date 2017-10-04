​Солдату в помощь

В РгК «Батыс» провели учения на полигоне в/ч 6656 в Актау. В этот раз основному испытанию подверглись не бойцы, а психологи, работающие с воен­нослужащими. После отражения условного нападения незаконных бандформирований военнослужащим оказали психологическую помощь. Ее они получили в полевых условиях – для этой цели на полигоне развернули палаточный лагерь.

В специальной палатке звучала умиротворяющая музыка и раздавался щебет попугайчиков. Сержант Жазира Набиева, психолог в/ч 6656, рассказала, что после нового призыва на протяжении полутора месяцев за новобранцами тщательно следят с целью выявления группы риска. Особое внимание уделяется юношам-сиротам или воспитывавшимся в неполной семье.

Процесс подготовки военных психологов в Казахстане очень трудоемкий – в высших учебных заведениях их не готовят. Поэтому приходится переучивать «гражданских» психологов на специальных курсах или отправлять на обу­чение в Россию.

– Создание на базе военных училищ центров подготовки военных психологов могло бы улучшить ситуацию. В них есть большая потребность. Мы заключили меморандумы с вузами Казахстана. В период призыва привлекаем студентов-психологов в помощь нашим специалистам. Они тестируют новобранцев, дают рекомендации для быстрого периода их адаптации, – рассказал замес­титель главнокомандующего Национальной гвардии РК генерал-майор Мухометкали Сатов.

Для того чтобы научить выдерживать стрессовые ситуации, сборы с офицерами-воспитателями и военными психологами организовываются на постоянной основе. В каждой воинской части работает один военный психолог, а где-то – группа психологов.

– Национальная гвардия выполняет очень сложные задачи по защите личности и общества, государства от преступных посягательств. После проведения спецопераций по ликвидации вооруженных преступников или действий по усмирению хулиганов военнослужащие проходят психологическую реабилитацию, – добавил генерал-майор Мухометкали Сатов.