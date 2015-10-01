Солидарная ответственность за реформы Любовь КУАНЫШБЕКОВА, председатель территориального объединения профсоюзов «Профсоюзный центр Карагандинской области»

Это нестандартный план, который содержит 100 детальных и практических решений, закладывающих основы дальнейшего вектора поэтапной модернизации государства, экономики и общества, каждый пункт которого доступен всему населению Казахстана. А следовательно, в его реализации будут принимать участие как работники государственного аппарата, так и все гражданское общество и каждый гражданин в отдельности, поскольку анализ данного плана показывает, что он затрагивает все институты государственного устройства, все сферы и отрасли.

Так, 15 шагов направлены на повышение ответственности и профессионализма государственных служащих, 19 – на модернизацию судебной системы и обеспечение верховенства закона, что особо важно как для всего общества, так и для каждого человека в отдельности, 50 шагов – направлены на новый высокотехнологичный экономический рост и развитие человеческого капитала, что означает: при выполнении этих шагов существенно улучшится экономика и, естественно, качество жизни населения нашей страны. Будет внедрено 12-летнее образование и значительно повысятся качество образования и подготовка квалифицированных кад­ров, их конкурентоспособность. За счет внедрения обязательного социального страхования и усиления качества предоставляемых медицинских услуг, а также солидарной ответственности государства, работодателей за здоровье населения улучшится профилактика заболеваний и усилится оздоровительная работа.

Нам, профсоюзам, в данном комплексе шагов особо важен 83-й шаг – это либерализация трудовых отношений, и в этом контексте – разработка нового Трудового кодекса. Нужно отметить, что 10 июня состоялся XXIV съезд профсоюзов Казахстана, на котором выступила министр здравоохранения и социального развития Тамара Дуйсенова, которая отметила, что в соответствии с требованиями нового Закона «О профессиональных союзах», закрепившего их статус в законо­творческой деятельности, Правительство в обязательном порядке передаст разработанные проекты профсоюзным организациям для их изучения и внесения предложений и дополнений.

Сейчас многие положения вновь разрабатываемого Трудового кодекса во главу угла ставят коллективно-договорные отношения между работниками и работодателями. А это значит, что либерализация трудовых отношений будет во многом зависеть от ответственности сторон. Поэтому выполнение 83-го шага – это прежде всего усиление коллективно-договорной работы на каждом предприятии, заключение колдоговоров и обеспечение их выполнения, чтобы не возникали конфликты из-за несвоевременной выплаты заработной платы, плохих условий труда, несоблюдения трудового законодательства. Ведь не секрет, что в последнее время в нашей области на крупных предприятиях при перезаключении коллективных договоров все чаще проявляется стремление работодателя сократить социальные гарантии для работников.

Исходя из задач, поставленных Лидером нации, на каждом уровне нужно помнить о тех, кто осуществляет своим трудом экономические задачи на рабочих местах, необходимо создавать такие условия труда, чтобы человек не получал на работе травмы и профессиональные заболевания. Ведь от соблюдения норм охраны труда во многом зависит социальное самочувствие общества.

В «100 конкретных шагах» есть самое главное для человека – это стабильность через экономическое и социальное процветание. План нации, нацеленный на диверсификацию экономики, провозглашает формирование сильного среднего класса в качестве одной из пяти масштабных задач, стоящих перед казахстанским обществом.

Хочется подчеркнуть, что проф­союзы, как составная часть гражданского общества, насчитывающие в своих рядах в целом по республике 2,5 млн человек, а в Карагандинской области – свыше 200 тыс., несут особую ответственность за прогрессивные преобразования, которые предпринимаются ради блага трудящихся. А учитывая, что План нации «100 конкретных шагов» – это именно народные реформы, проф­союзы будут активно участвовать в реализации данных реформ и нести солидарную ответственность.