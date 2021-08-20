Солидарная ответственность за здоровье

Мы с нетерпением ждем новостей об отмене локдаунов выходного дня, а тем временем врачи продолжают бороться за жизни казахстанцев в стенах ковидных больниц. В пользу же эффективности вакцинации говорит тот факт, что их пациентами, как правило, являются те, кто по какой-либо причине до сих пор не привился.

– По области развернуто 20 инфекционных стационаров, где на 19 августа получали лечение 643 человека. Заполняемость последних составляет 44%. В реанимационных отделениях находятся 35 пациентов. Более 98% пациентов инфекционных стационаров не получали вакцину, а среди тяжелобольных вакцинированных и вовсе нет, – отметила заместитель управления здравоохранения ЗКО Гульнар Абдрахманова.

По данным областного управления санитарно-эпидемиологического контроля, за последнюю неделю в регионе наблюдается снижение заболеваемости на 6,1%. Между тем по состоянию на 19 августа первый компонент вакцины получили свыше 188 тыс. западноказахстанцев, второй – более 146,5 тыс. Самый высокий процент вакцинированных среди медицинских работников и педагогов (99,5%), сотрудники силовых структур привиты на 88,9%, работники промышленных организаций – на 96,9%, персонал и контингент медико-социальных и закрытых детских учреждений – на 93,8%.

По словам главного внештатного эпидемиолога области, исполняющей обязанности директора Центра по борьбе со СПИД Алмагуль Монтаковой, вакцинация буквально спасла ей жизнь.

– В молодости, когда только начала работать, я в тяжелейшей форме перенесла грипп, – рассказывает Алмагуль Акжумановна. – С того времени решила, что буду всегда прививаться. Вакцину против коронавирусной инфекции получила в марте в первых рядах медицинских работников. А заболела в июне. Температура была незначительная, кашля почти тоже не почувствовала. Конечно, ощущала слабость, так как шла интоксикация организма. Мой муж на тот момент успел получить только первый компонент, переносил заболевание немного тяжелее. Но в целом наше состояние было не сравнить с теми, кто не успел сделать прививку. Нас не подключали к ИВЛ, кислороду. Чтобы выработался коллективный иммунитет, необходимо привить 60% населения. Наш регион только первым компонентом привит менее чем на 30%, вторым – и того меньше. Когда разговариваешь с людьми по поводу необходимости вакцинации, понимаешь, насколько они «напичканы» негативной информацией из соцсетей. Они не могут сформулировать свою личную позицию, но апеллируют при этом множеством фейков.

В прошлом месяце мы посещали коллективы крупных компаний. В ходе общения с работниками затрагивался вопрос обследования на антитела – как прививаться, если переболел, к примеру. Что касается коронавирусной инфекции, антитела исчезают из организма очень быстро по сравнению с другими заболеваниями. Результаты исследования иммунной плазмы показали, что у доноров-реконвалесцентов в крови уровень антител через 3–4 месяца уменьшился на 50–55%, а через 5 месяцев отмечено наибольшее снижение – до 70–75%. И можно предположить, что через 6 месяцев антитела могут исчезнуть полностью. Кроме того, не наблюдается конфликт между естественными антителами, появившимися после болезни, и искусственными, после прививки.

15 августа в регион поступила инактивированная вакцина Vero cell производства китайской компании Sinopharm в количестве 10 тыс. доз, по 5 тыс. доз каждого компонента. Она предназначена для вакцинации граждан старше 18 лет. Как отметили в управлении здравоохранения ЗКО, данная вакцина отличается от Hayat Vax только местом производства. В остальном они аналогичны. На данный момент вакцина доставлена во все городские поликлиники и районные больницы. Уже сейчас западноказахстанцы смогут выбирать ее для прививки.