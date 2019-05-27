Солиста "Дос-Мукасан" наказали за инцидент в аэропорту

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Специализированный межрайонный административный суд Нур-Султана вынес решение по делу солиста группы "Дос-Мукасан" Мурата Кусаинова о конфликте в столичном аэропорту, сообщает Kazpravda.kz
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Решением суда Мурат Кусаинов оштрафован на 12 625 тенге (5 МРП) за мелкое хулиганство.
"Суд установил, что Кусаинов при прохождении досмотра в аэропорту выражался нецензурной бранью в адрес сотрудников таможенного досмотра, тем самым проявил неуважение к обществу, нарушил общественный порядок и спокойствие физических лиц", - говорится в информации.
Музыкант не оспаривал факта и обстоятельств совершенного правонарушения, вину признал полностью, в содеянном раскаялся, штраф обязался уплатить.
Назначая Кусаинову штраф, суд принял во внимание, что правонарушение было совершено им впервые, отметили в пресс-службе.
Напомним, 14 апреля в столичном аэропорту между солистом "Дос-Мукасан" Муратом Кусаиновым и сотрудницей "Эйр Астаны" возник конфликт. Инцидент произошел во время посадки
на самолет рейса КС 852 по направлению Нур-Султан - Алматы.