Солисты группы "МузАрт" посетили онкобольных детей в Астане

Перед концертом в столице солисты группы "МузАрт" посетили онкобольных детей, которые проходят лечение в отделении онкологии Национального научного центра материнства и детства, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на управление культуры, архивов и документации Астаны.
Артисты побеседовали с родителями детей и исполнили несколько песен специально для маленьких пациентов.
"Мы пришли сюда, чтобы поддержать вас и отвлечь от забот, связанных с таким тяжелым недугом. Это испытание Всевышнего, поэтому будьте сильными и думайте только о хорошем", – выразил слова поддержки Сакен Майгазиев.
Среди маленьких пациентов онкологического отделения также нашлись талантливые дети, которые выразили желание спеть и станцевать перед кумирами казахстанских зрителей. В завершение встречи артисты сфотографировались и раздали автографы всем желающим.
Сегодня в 19.00 в ЦКЗ "Казахстан" в рамках празднования Дня столицы пройдет концерт группы "МузАрт". Помимо любимых исполнителей казахстанских слушателей на сцену выйдут ученики Мейрамбека Беспаева, Сакена Майгазиева и Кенжебека Жанабилова – победители мегапроекта "МузАРТ LIVE". На концерте будут исполнены не только хиты группы, но и несколько новых песен. Гости вечера смогут первыми услышать композиции, над которыми в последнее время работали артисты.