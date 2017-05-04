​«Солнечная» клавиатура

Группа младших научных сот­рудников вуза выиграла грант по программе, реализуе­мой Комитетом науки МОН РК и Всемирным банком «Стимулирование продуктивных инноваций». Проект, направленный на коммерциализацию технологий, стартовал 1 марта текущего года. Идея зародилась несколько лет назад и вылилась в разработку инновационной технологии.

– Мы планируем запустить продукт массового производства для тех, кто пользуется обычными гаджетами: телефонами, планшетами, ноутбуками, – рассказывает Шернияз Кабдушев. – Допустим, у пользователя нет доступа к стандартному источнику питания. Он может подключиться к нашей клавиатуре и заряжать его от солнца. Уже изготовлен лабораторный образец, который демонстрирует принцип его работы, осталось только усовершенствовать его дизайн.

И испытания клавиатуры прошли успешно, нужно повысить эффективность ее работы, составляющих элементов, оптической, светорассеивающей и электронной частей, подобрать оптимальные характеристики солнечной панели, которая будет управлять всем этим процессом. Молодой ученый отметил, что принцип работы этой клавиатуры основывается на том, что она будет использоваться в двух режимах. В первом – как обычная солнечная панель, предназначенная для подзарядки каких-либо мобильных устройств, а также самой клавиатуры.

Во втором режиме устройство используется непосредственно для ввода информации. Разработка принципиально отличается от широко представленных на рынке клавиатур тем, что в ней вообще не используются электрические контакты при нажатии клавиш. Система работает только на оптических сигналах, а приемником света служит солнечная панель в основании клавиатуры. При нажатии клавиши на нее будет направлен луч света, из которого на выходе можно получить электрический ток. Тем самым, используя принцип оптической кодировки, можно определять, какая клавиша нажата, то есть какой символ был набран.

– Преимущество нашей разработки в том, что потребитель за одну цену покупает два изделия: систему для подзарядки своих гаджетов и прибор, позволяю­щий работать с мобильным устройством для ввода информации, – пояснил мой собеседник.

Напомним, что ранее предлагались различные варианты разработки казахстанской клавиатуры. К этой идее группа молодых исследователей шла постепенно, создавая небольшие базовые клавиатуры, экспериментируя с ее различными видами в лабораторных условиях. В процессе поиска они учились программировать и работать по различным направлениям. Кропотливая исследовательская работа принесла результаты. Клавиатура стала более эффективной и соответствует принципам «зеленой» энергетики. Именно этот фактор вдохновил молодых ученых и привел к мысли организовать инновационное производство в стране. Для этого предстоит закупить необходимое оборудование, наладить технологию производства и запустить продукцию в эксплуатацию. В этом и состоит смысл коммерциализации научной разработки.

– Нам важно использовать солнечную панель как генератор не только заряда, но и сигналов, то есть этот процесс требует значительных лабораторных исследований, где задействованы не только физика и химия. Мы проводим глубокие междисцип­линарные исследования, – говорит ученый. – Надо понять, как будет вести себя свет в разных средах, необходимо использовать различные полимерные материалы в качестве светопропускающих материалов, чтобы при нажатии клавиши изменялось состояние материалов и свет поступал на солнечную панель, кодируя номер клавиши. Группа исследователей не исключает возможности организовать свое производство на территории СЭЗ ПИТ «Алатау», чтобы внести свой вклад в развитие казахстанской «Силиконовой долины». Руководитель проекта убежден, что программа по коммерциализации технологий дает молодым ученым реальный шанс для разработки и создания производств на основе отечественных инновационных технологий.

– Полностью поддерживаю Главу государства, неустанно призывающего развивать экономику знаний. Проект, позволяющий финансирование подобных инновационных технологий, очень важен для развития кластера молодых квалифицированных специалистов, которые могут не только разрабатывать инновационные технологии, но и внед­рять их в производство. Важен не столько конечный результат каких-то отдельных проектов, а резонанс, который вовлечет как можно больше молодых исследователей, ученых, студентов, специалистов в этот процесс.

Этот пример внушает оптимизм, наука постепенно перемещается в вузы, где сосредоточены научные кадры и способные студенты.

– Подобные программы, финансируемые при поддержке государства, позволяют не только реализовать отдельные проекты, но и содействуют укреплению научно-исследовательской базы вузов, закупается передовое лабораторное и производственное оборудование, ученые ведут и теоретические исследования, и практические, что движет прикладную науку вперед. Важно, чтобы вузы поддерживали и привлекали к этим работам студентов и молодых ученых.

При этом анализировался предыдущий опыт громких проектов, которые так и не выдали конечной продукции.

Когда формировалась заявка на грант, все просчитывалось на начальной стадии. Детально прорабатывался бизнес-план, план коммерциализации.

– В ходе конкурса отбираются наиболее привлекательные инвестиционные проекты, эффективные с экономической точки зрения, что отражено в нашем бизнес-плане, а сроки его окупаемости – одно из главных условий конкурса. Также по условиям этого гранта необходимо найти софинансирование в лице частного инвестора, который заинтересован в том, чтобы проект был реализован и приносил доходы. У нас он имеется, – отметил Шернияз Кабдушев.

По словам ученого, нынешнее время очень динамичное, надо быть в курсе инновационных трендов и не просто заниматься наукой, но и понимать потребности бизнеса. С одной стороны, инновационные технологии сами по себе конкурентоспособны. С другой стороны, не все новое сразу воспринимается, особенно на фоне консервативных устоев и представлений о продукции. Только при правильном подходе к коммерциализации, выстроенной на акцентировании главных преимуществ инновационного продукта, можно достичь его успешного внедрения на массовом рынке. Тренды создаются неустанным кропотливым трудом!