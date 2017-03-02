Солнечная погода ожидается на большей части Казахстана в выходные

Солнечная погода ожидает казахстанцев со 2 по 4 марта, передает Kazpravda.kz.

В настоящее время холодный арктический фронт смещается на южные и восточные области Казахстана. Под его влиянием на востоке республики в ближайшие сутки местами пройдет снег. Осадки, преимущественно в виде снега, ожидаются 2 марта на юге, 2 и 3 марта – на юго-востоке страны, в горных районах возможен сильный снег, местами туман, гололед и температура ниже нормы на 1-3 ºС.

Остальная территория республики будет находиться под влиянием антициклона, поэтому здесь преимущественно солнечно и без осадков с температурой воздуха выше климатической нормы на 3-7 ºС.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в марте.

