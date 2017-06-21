​«Солнечная страна» Оренбуржья

Двадцать актюбинских школьников – победители международных, республиканских предметных олимпиад, научных проектов и конкурсов – прибыли для отдыха в летний оздоровительный лагерь «Солнечная страна» Оренбургской области.

Напомним, что такую возможность они получили благодаря добрососедским связям между двумя приграничными регионами: к соответствующей договоренности аким Бердыбек Сапарбаев и губернатор Оренбургской области Юрий Берг пришли в конце апреля текущего года.

Как сообщили в областном управлении образования, ребята благополучно добрались до места назначения и уже обустроились в лагере. Многие из них впервые выехали на отдых за пределы родного края. В Актобе школьники вернутся через две недели. Затем поедет отдыхать следую­щая партия.

«Солнечная страна» работает круг­лый год: на территории центра имеется вся необходимая инфраструктура: жилой и лечебный корпуса, отдельные жилые домики, спортивные площадки, футбольное поле, беговые дорожки, ролледром, картодром, конюшня, баскетбольное поле, плавательный бассейн.

Всего в нынешнем году летним отдыхом в Актюбинской области будут охвачены 112 тыс. школьников. Будут работать 11 загородных лагерей. По инициативе акима области с октября 2016 года на базе лагеря «Акбөбек–Восток» начал действовать круглогодичный лагерь для одаренных детей. До конца 2017 года здесь побывают 3 220 ребят. Месяц назад был открыт второй по счету круглогодичный лагерь отдыха, который до конца года примет свыше 1 610 мальчишек и девчонок.