Солнечное будущее Астаны

Соорганизатором конкурса выступила Детская художественная школа – клуб ЮНЕСКО г. Астаны. Для творческих размышлений ребятам была предложена тема «Астана – город будущего». Отметим сразу: простой она кажется только на первый взгляд. Участники должны были отразить в своих работах не облик сегодняшней столицы, а представить Астану через 30 лет: каким будут город и его жители, что будет их волновать, чем они станут гордиться.

На конкурс поступило более 170 рисунков, выполненных в разных жанрах и техниках. Их авторы учатся в художественных школах Уральска и Экибастуза, Павлодара и Рудного, Усть-Каменогорска и Караганды, Тараза и Шымкента, Петропавловска и Щучинска, Каргалинской районной детской школе искусств… Возраст участников от 6 до 15 лет.

Все рисунки размещены на нашем сайте. Победители и дипломанты скоро получат призы и грамоты. Корреспонденты «Казахстанской правды» встретятся с некоторыми авторами и их педагогами, а отдельные работы будут опубликованы на страницах газеты. Пока же все в редакции, кто видел рисунки, делятся впечатлениями, выбирают «свой» город будущего, поражаются таланту и фантазии ребят и желают им творчес­ких успехов.

Каждый раз, когда видишь рисунки детей, понимаешь, что тебе посчастливилось попасть в другой мир, где тепло и радостно, где люди улыбаются друг другу и держатся за руки, где всегда отличная погода. Работы покоряют искренностью и открытостью, серьезным замыслом и зрелым его воплощением. Выбрать победителей было очень сложно, и мы благодарны всем юным художникам – за участие и за доверие, за появившийся у нас уникальный электронный архив, где каждый рисунок интересен и информативен.

– Мне нравятся все! Как тут выбирать?! – воскликнул главный редактор «Казах­станской правды» Асыл Сагимбеков, увидев десятки рисунков, разложенных во время подведения итогов на столах, стульях и даже окнах. – Я бы ими все стены в кабинете украсил. Представляете, как было бы здорово!

– Каждый раз отмечаю мастерство юных авторов, их талант и свободу самовыражения, – говорила член жюри, искусствовед Нелли Шиврина. – Для детского воображения нет границ, поэтому мы видим здесь необыкновенные строения, экзотические растения, необычные наряды. Но кто сказал, что так не будет через 30 или через 100 лет?

«Мечты сбываются в столице» – так называлась одна из конкурсных работ. И сама наша Астана – воплощенная мечта. Конкурсанты называют ее городом звездным, радужным, крылатым, городом счастья. По-особому трогательны рисунки самых маленьких авторов, где дома похожи на веселые грибочки и разноцветные лианы, на фасадах – рос­писи из цветов и шаров, в парках вместе с беззаботными жителями гуляют милые кошечки и собачки, а в небе парят заморские птицы.

Те, кто постарше, придумали замысловатые футуристические этюды поистине комического размаха – с роботами на улицах, переплетением подвесных дорог, причудливым транспортом и фантастическими строениями. Красиво и классно!

– Ребята занимаются творчеством легко и радостно, им интересно изображать и преображать мир вокруг, – отметила директор столичной Детской художественной школы – клуба ЮНЕСКО г. Астаны Гульзия Исенова. – Они изобразили город своей мечты. Показательно, что в ряде работ прослеживается связь прошлого, настоящего и будущего. Юным казах­станцам важно, чтобы сохранились наши традиции и самобытность.

«В каждом рисунке – солнце» – такую характеристику детского творчества дают наиболее часто. Это однозначно так. И это прекрасно: значит, наше будущее будет солнечным. И пусть сбудутся все детские мечты!





КОНКУРС «АСТАНА – ГОРОД БУДУЩЕГО»

Победители в младшей группе:

Гран-при – Нармина Казбек, Уральск

1-е место – Алина Ишкачева, Экибастуз

2-е место – Евгения Шепилова, Павлодар

3-е место – Кира Баймурзина, Рудный

Победители в средней группе:

Гран-при – Елизавета Лобова, Экибастуз

1-е место – Вероника Ковалева,Усть-Каменогорск,

Алиса Глухова, Караганда

2-е место – Анастасия Лысенко, Тараз

3-е место – Вероника Гефко, Уральск,

Ботажан Ерман, Шымкент

Победители в старшей группе:

Гран-при – Аксулу Жолдыбай,Каргалинская районная детская школа искусств

1-е место – Ажар Агибаева, Караганда

2-е место – Кумисай Баймуханова, Каргалинская районная детская школа искусств,

Дарья Филимонова, Усть-Каменогорск

3-е место – Кунсулу Наурызбаева, Каргалинская районная детская школа искусств

Дипломанты конкурса:

1. Адай Бактияров, Усть-Каменогорск

2. Алина Азирбекова, Каргалинская районная детская школа искусств

3. Олеся Собко, Рудный

4. Ульяна Даценко, Караганда

5. Арина Букур, Экибастуз

6. Ксения Жизицкая, Караганда

7. Анна Бут, Экибастуз

8. Адина Атабаева, Экибастуз

9. Лейла Исатаева, Караганда

10. Жулдыз Мамаева, Экибастуз

11. Алия Жумагалиева, Павлодар

12. Тимофей Захаркин, Павлодар

13. Екатерина Осадчук, Щучинск

14. Эльсия Рамазанова, Уральск

15. Алибек Сабит, Экибастуз

16. Гулзина Жасталапова, Уральск

17. Дана Курак, Уральск

18. Алина Сулейменова, Павлодар

19. Акерке Тынебекова, Шымкент

20. Кристина Иванищева, Петропавловск