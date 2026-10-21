Солнечную электростанцию построят в Кызылординской области

Фото: акимат Кызылординской области

Накануне Дня Республики в Кызылорде состоялась церемония начала строительства солнечной электростанции ТОО «Orda Power», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

В мероприятии приняли участие аким области Мурат Ергешбаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Казахстане Мустафа Капуджу, гендиректор компании «Orda Power» Гультекин Йигит и другие.

Глава региона остановился на проектах, реализуемых в энергетической сфере области, и отметил важность новой станции.

«По поручению Главы государства и при поддержке Правительства в энергетической сфере нашего региона реализуется ряд важных проектов. В прошлом году в Кызылорде была запущена новая теплоэлектроцентраль. При этом особо следует отметить заслуги турецкой компании Aksa Energy, реализовавшей в годы Независимости один из самых масштабных проектов за счет средств инвестора. Новая теплоэлектроцентраль позволила полностью обеспечить жителей области электроэнергией и передавать ее часть в другие регионы», – сказал Мурат Ергешбаев.

Кроме того, в целях развития энергетической инфраструктуры южных регионов и предотвращения дефицита ведутся работы по проектированию парогазовой установки мощностью 1 100 мегаватт стоимостью 1,5 трлн тенге. Ведется и системная работа по развитию возобновляемых источников энергии.

Главная особенность проекта – оснащение системой накопления энергии. Это первая солнечная электростанция в регионе с системой накопления. В дальнейшем планируется увеличение мощности до 50 мегаватт.

Отметим, что в регионе работают 11 солнечных электростанций общей мощностью 151 мегаватт. Теперь планируется запуск 7 солнечных электростанций мощностью более 225 мегаватт.