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Солнечные краски Гульжамал
Наталья ГРИБОВА
В нынешнем году город яблок отметит свое 1000-летие, и это замечательное событие значится в списке главных дат ЮНЕСКО. А кто может лучше воспеть «Весну в Алматы», дать почувствовать душевную атмосферу предстоящего торжества, как не женщина?

Знакомьтесь: Гульжамал Тагенова, мастер кисти, чья живопись так и брызжет яркими красками, талантом и особой манерой исполнения. Она – член Союза художников Казахстана, приятный собеседник, женщина неисчерпаемой энергии и оптимизма. На персональной выставке разместились ее новые солнечные произведения, посвященные городской тематике, весне, Нау­рызу, невестам и цветам. Посетители увидели вольных коней среди сиреневых долин, красные домики в горах, голубое городское утро, услышали пение птиц, уловили дыхание гор. Чтобы разнообразить галерейное пространство, сделать восприятие более полным, организаторы ввели новшество – установку с «живым» голосом ударных инструментов и гитар. Художник с удовольствием примерила на себя роль музыканта, вооружившись барабанными палочками.

– Гульжамал – очень работоспособный человек, наш постоян­ный автор, – с гордостью говорит директор арт-агентства «Улар» Юрий Маркович. – Ярче и красивее у нас художника нет. Ее позитивная энергия передается окружению, темы близки и понятны каждому. Нынешняя выставка, несомненно, является украшением марта. В этом же году мы планируем показать целую серию работ лучших живописцев городского пейзажа.

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Родилась художница в Усть-Каменогорске, живет и трудится в Алматы. Любит работать с натуры, выезжать на пленэр. Прошлый год выдался очень насыщенным и приятным на воспоминания. Гульжамал много путешествовала по России, Европе, осуществила давнюю мечту побывать в Венеции. Две работы, написанные в дивном городе на воде, также представлены зрителю.

– Что же вдохновляет на такие красочные и жизнеутверждающие мотивы? – спрашиваю ее.

– Просто я люблю жизнь в ее ярких проявлениях, – отвечает собеседница. – Утром встаю, солнце светит – и сразу ощущение, что жизнь прекрасна. Работаю по настроению, но ежедневно и «засучив рукава». Пишу, отшлифовываю. Так учил мой преподаватель Кенжебай Дуйсенбаев. Он с рассветом уже творил в своей мастерской.
– Для вас главное – работа?

– Трудно сказать, но без нее жизни не представляю. Живопись занимает все свободное время, требует полной отдачи. Я с детства уже знала, кем буду, рисовала, шила, вышивала, стихи читала. День всегда был занят. В 5-м классе познакомилась с Любовью Сокольской, которая вела кружок рисования. Учительница стала для меня роднее бабушки, привила любовь к живописи, научила видеть прекрасное в обычных вещах.

Образ утонченной нежной женщины в работах художника собирательный. Это светлый образ матери, любимой сестры, верной подруги. Поэтому полотна так завораживают, притягивают и… обезоруживают представителей сильной половины человечества. Но в этом-то и состоит маленькая женская хитрость Весны, ее изюминка и сила.

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