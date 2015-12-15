​«Солнечные люди» на невских берегах

Поездка на берега Невы состоялась по приглашению Санкт-Петербургского отделения Всероссийского общества глухих и благодаря финансовой поддержке предприятия «Насихат» управления культуры Алматы. Неслышащие артисты посвятили концертную программу богатой истории суверенного Казахстана. Ее открыл гимн КОГ в исполнении художественного руководителя Дома культуры Жанар Бектургановой и сурдопереводчика Хасана Исраилова. В программе была и песня Алима Мендибаева на языке жестов «Отан Ана» – «Мать-Отчизна». Вызвала интерес зрителей театральная постановка по истории Казахского ханства.

Концерт артистов, которых россия­не назвали «солнечными людьми из Казахстана», продолжил танец «Буги-вуги», исполненный живо, с огоньком. До отказа заполненный зал увидел смешные сценки клоунады, где главные роли играл талантливый и разносторонний артист Алим Мендибаев. Многочисленные номера группы клоунов «Алюша» полюбились питерцам, как и сценки из казахских народных сказок о хитреце Алдаре Косе, танцы группы «Өрлеу», казахские и русские жестовые песни коллектива «Жан Әуені». Завершился концерт песней «Солнечный дом» в исполнении Биржана Абдирашитова, Алины Алексеевой и Аминам Усмановой.

Зрители долго не отпускали наших артистов, вызывая их на бис, а бурные аплодисменты и крики «Браво!» сопровождали каждое выступление. Россияне не скрывали своего восторга и искреннего интереса и к казахским национальным костюмам, и украшениям, и мастерству исполнителей. Ведущая вечера Жанар Бектурганова передала в дар от имени алматинской городской организации председателю санкт-петербургского отделения общества Олегу Дуркину книгу «Казахи. История и культура». Питерцы вручили артистам из Казахстана сувениры.