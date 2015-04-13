Солнечный проект Свежий выпуск 1234 Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Проект ТОО «Promondis Kazakhstan» (Германия) стартовал в селе Коксарай Отырарского района. Мощность солнечной электростанции – 75 МВт. Общий объем иностранных инвестиций для реализации проекта составит порядка 250 млн. долларов. Специалисты уже подсчитали, что окупаемость проекта составит 14 лет.

Предполагается, что строи­тельство первого этапа солнечной электростанции займет несколько месяцев. Уже на декабрь нынешнего года намечен его запуск в эксплуатацию. По итогам реализации первого этапа регион получит дополнительные 35 МВт электроэнергии. Немаловажно и то, что постоянную работу на объекте получат 35 человек. Проект ТОО «Promondis Kazakhstan» нашел всестороннюю поддержку со стороны областного акимата. Это касается оперативного решения многих вопросов, включая выделение земельного участка, согласование точки подключения, включения проекта в официальный перечень возобновляемых источников энергии (ВИЭ) страны и пр.

За два предстоящие года в Южно-Казахстанской области планируется реализация 6 проектов ВИЭ. Их общая мощность составит 290 МВт. В частности, уже в нынешнем году будет построено 3 солнечные электростанции, суммарная мощность которых 107 МВт. В следующем году на карте области добавятся еще 2 солнечные станции и 1 ветроэлектростанция, а энергосистема области пополнится 183 МВт электроэнергии. Такое активное использование энергии солнца и ветра позволит решить проблему дефицита электроэнергии в регионе. Если сегодня области не хватает 280 МВт электроэнергии, то к открытию ЭКСПО в 2017 году спрос на нее будет полностью покрыт за счет реализации проектов в сфере возобновляемых источников энергии.

Южный Казахстан имеет огромный потенциал для развития «зеленой» экономики. В преддверии организации и проведения Международной специализированной выставки «Астана ЭКСПО-2017» акиматом ЮКО проводится активная работа по реализации проектов в сфере возоб­новляемых источников энергии. Только в прошлом году в регионе успешно реа­лизовано 3 проекта – две солнечные электростанции мощностью 2 МВт и малая гидроэлектростанция мощностью 2 МВт.



