"Солнечный удар" Михалкова выдвинут на "Оскар"

Никита Михалков Фото: Ирина Бужор/"Коммерсантъ"
Фильм "Солнечный удар" режиссера Никиты Михалкова выдвинут от России на соискание премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", передает Kazpravda.kz. Об этом в понедельник, 21 сентября, ТАСС сообщил глава российского Оскаровского комитета Владимир Меньшов.

Михалков, комментируя данное решение, заявил, что пока не верит в произошедшее. "Первое апреля?! Сегодня же сентябрь. Нет, я правда этого не знал. У меня уже один есть. Второй тоже неплохо, но, боюсь, не выдержит народ", – отметил он.

Ранее, в понедельник, режиссер выразил сомнение в том, что его картина будет выдвинута на "Оскар". "Я уже пережил все, что связано с волнениями по этому поводу, с попыткой понять, что думают, я пережил уже это. У меня нет этой жажды. Мне сейчас интереснее хотеть работать и работать, нежели снять и сидеть ждать славы", – пояснил Михалков.

В конце января "Солнечный удар" получил пять премий "Золотой орел", включая награду за лучший игровой фильм. В июне кинолента Михалкова была удостоена приза "Золотой кубок" на Шанхайском международном кинофестивале в номинации "Лучшая операторская работа".

"Солнечный удар" снят по мотивам двух произведений Ивана Бунина – рассказа "Солнечный удар" (1925) и дневников 1918–1920 годов "Окаянные дни". Мировая премьера картины прошла 3 октября 2014 года в Белграде, российская состоялась в Крыму 4 октября 2014 года. В широкий прокат фильм вышел 9 октября 2014 года.

В 1994 году картина "Утомленные солнцем" Михалкова получила "Оскар" как лучший иностранный фильм, а также Гран-при Каннского кинофестиваля. В 2011 году на соискание премии Американской киноакадемии был выдвинут фильм "Утомленные солнцем 2: Цитадель". Однако картина не вошла в шорт-лист.

