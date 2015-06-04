Солнечный ветер Ивана Стадничука

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Наталья ВАЛУЙСКАЯ
Гостям предстали полотна человека, любившего жизнь до самозабвения. Поэтому казалось, что они не умещаются в камерном зале. Льющиеся цвет, свет и гармония буквально выплескивались, расширяя границы времени и пространства. Подумалось, ведь для обладателя такой широкой, раздольной души это было обычным явлением. Плодовитый художник рамок не признавал. Тем сложнее для организаторов выставки – искусствоведов и преданных учеников виделось выполнение задачи – отсмотреть огромное количество работ и выбрать для зрителя наиболее созвучные сегодняшнему дню. Отобрали 35 натюрмортов, портретов, пейзажей разных лет, написанных маслом, темперой, акварелью. Они наполнены ярким, звонким цветом и дышат искренностью, энергией, жизнерадостностью и лиричностью. Вот молодая мать кормит грудью младенца, только-только зацвел урюк, а вот в желтой гриве цветка играет солнечный ветер...
Три картины отца подарил музею сын художника Денис Стадничук. Инициатор выставки – искусствовед Мария Жумагулова предположила, что в рамках одной экспозиции невозможно передать, насколько динамичным, экспериментальным и неординарным было творчество художника-новатора, философа. Он постоянно менялся, искал, очень трепетно относился к искусству. К сожалению, в последние годы на волне наносного, коммерческого многие мэтры, в том числе и Иван Яковлевич, оказались незаслуженно забыты. Вернуть их из забвения – задача сложная, но для последующих поколений необходимая.
– Нынешняя выставка – это попытка движения художника к зрителю, – размышляет ученик мастера Максим Швецов. – Художник должен идти впереди и вести за собой.
– Настоящий художник обладает лидерскими качествами, мощным внутренним стержнем, – убежден Егор Безбородов. – Он ведет за собой, как мы и видим по работам Стадничука. Он не конъюнктурщик, не халтурит, как многие сегодня. Он честен, искренен и смел. Я как увидел работы Стадничука, понял, что я его ученик.
Иван Стадничук, при всей многосложности характера, обладал удивительным человеческим обаянием, высокой культурой общения и эрудицией. В 60-х годах прошлого века при своей мастерской организовал студию «Пятница» – самое известное в Казахстане объединение любителей живописи. На огонек тянулись люди самых разных профессий, возрастов и нацио­нальностей. Спорили, смотрели работы. Душой компании всегда был Иван Яковлевич. Фронтовику, окончившему в 1952 году Ленинградскую академию художеств, было что вспомнить и что передать молодым. Сос­тав «Пятницы» менялся, а на стыке веков ушел в небытие и основатель студии.
Сегодня многие его ученики, как и прежде, собираются вместе, сохраняя память и художественное наследие учителя...

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