Солнца и ветра брат

В День геолога со сцены звучали поздравления, аплодисменты и ответные слова благодарности. Самым преданным специалистам своего дела вручали звания «Почетный разведчик недр Республики Казахстан», «Отличник разведки недр Республики Казахстан», а также грамоты и, конечно же, цветы.

После торжественной части вице-министр Нурлан Сауранбаев подробно рассказал прибывшим со всех регионов Казахстана геологам о том, что уже сделано и что планируется сделать Министерством индустрии и новых технологий, чтобы возродить незаслуженно забытую в прошлом геологоразведку.

Заслуженный геолог, доктор геолого-минералогических наук, член-корреспондент МЭА «Евразия», Американской ассоциации геологов-нефтяников, а также глава «Общества неф­тяников – геологов Казахстана» Балтабек Куандыков в ответном слове заметил, что профессиональный праздник в республике стали широко отмечать только в последние годы.

– В этом году наше общество совместно с ассоциацией «KazEnergy» организовало проведение Дня геолога в таких городах, как Атырау, Актау и Кызылорда. На встречу мы пригласили наших ветеранов, – сказал Балтабек Куандыков.

По его словам, прошедшие встречи стали прекрасным поводом обсудить, что и как следует предпринять всем вместе, чтобы возродить престиж профессии.

– Было принято решение раз в два года проводить конференции, «круглые столы» с участием казахстанских разведчиков недр, чтобы каждый мог поделиться своим опытом, знаниями и наработками. И по итогам таких встреч наладить выпуск научных трудов, которые могут дать пользу при проведении геологоразведочных работ, – отметил Б. Куандыков.

А новые нестандартные подходы и решения, несомненно, понадобятся, так как природные кладовые Казахстана таят в себе еще немало богатств, правда, на значительных глубинах.

– До глубины 5 километров мы уже все изучили. Второго Тенгиза или Кашагана на этих глубинах мы не найдем. По оценкам и казахстанских, и международных специалистов, Каспийский регион богат нефтью, но она залегает на низких горизонтах, – отметил ветеран геологоразведки.

По его информации, республике не обойтись без новейших технологий и разработок, которые уже имеются на вооружении у мировых компаний.

– На прошлой неделе состоялась встреча с министром нефти и газа, а также министром экономики и бюджетного планирования, чтобы решить вопрос о льготах и преференциях, которые Казахстан может предоставить членам международных консорциумов, изъявивших желание прийти в страну для изучения ее территории, – отметил Б. Куандыков.

Директор ТОО «КазНИГРИ» Косан Таскинбаев, продолжая тему, поднял вопрос о необходимости создания консорциумов, куда могли бы войти недропользователи, геологоразведочные компании, а также науч­но-исследовательские институты и представители исполнительной власти на местах. По его мнению, именно при объединении усилий возможно составление точного банка данных по месторождениям в регионе, которые войдут в единую базу данных республики. По официальным источникам, сегодня в Казахстане зафиксировано 15 осадочных бассейнов, которые нуждаются в детальном изучении на предмет наличия в глубоких горизонтах полезных ископаемых.

В рамках встречи не обошли стороной геологи и вопрос подготовки кадров. За последние десятилетия, к сожалению, не было не только прироста запасов полезных ископаемых, но и новых специалистов. Временной вакуум в этой сфере серьезно сказывается на взаимопонимании старшего и молодого поколений геологов. В связи с этим было сказано о необходимости повышения роли наставников.

Ректор Семипалатинского геологоразведочного колледжа Марал Альмуханов заметил, что сегодня важно систематизировать обучение молодежи:

– В системе высшей учебной школы необходимо возродить специальности, которые ранее входили в геологическую отрасль. Примерно 80% ребят, окончивших наш колледж, не могут продолжить образование в вузах, так как в них нет тех специальностей, по которым они уже получили у нас знания. Поэтому выпускники вынуждены продолжать учебу в соседней России или других странах.

Он напомнил, что в нынешнее рыночное время учебным заведениям приходится выживать, посему должна быть выстроена цепочка «работодатель – учебное заведение», без всяких посреднических фондов.

Кульпаш КОНЫРОВА