​Солнце на службе у человека

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Асет КАЛЫМОВ, Алматинская область

По случаю запуска инновационной технологии представители ТОО «Samruk-Green Energy» и АО «Казына Капитал Менедж­мент» (дочерняя компания нацхолдинга «Байтерек») организовали пресс-тур на площадку солнечной электростанции. Комплекс представляет собой несколько рядов монокристаллических батарей, расположенных под открытым небом. Станция мощностью 2 МВт способна обеспечить электроэнергией 600 домов, а управляют ею всего пять операторов.

В ходе презентации энергоаккумулирующей системы генеральный директор ТОО «Samruk-Green Energy» Жомарт Моминбаев отметил, что данная технология впервые используется не только в нашей стране, но и на всем пространстве СНГ. Она обеспечит интеграцию солнечных киловатт-часов в единую энергосистему Казахстана, улучшит качество энергоснабжения и снизит негативное воздействие традиционных энергообъектов на окружающую среду.

Пилотный проект реализован Primus Power Corporation – проектной компанией Российско-Казахстанского фонда нанотехнологий, созданного АО «Казына Капитал Менеджмент» совместно с Роснано.

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