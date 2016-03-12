​Солнце на службе у человека

По случаю запуска инновационной технологии представители ТОО «Samruk-Green Energy» и АО «Казына Капитал Менедж­мент» (дочерняя компания нацхолдинга «Байтерек») организовали пресс-тур на площадку солнечной электростанции. Комплекс представляет собой несколько рядов монокристаллических батарей, расположенных под открытым небом. Станция мощностью 2 МВт способна обеспечить электроэнергией 600 домов, а управляют ею всего пять операторов.

В ходе презентации энергоаккумулирующей системы генеральный директор ТОО «Samruk-Green Energy» Жомарт Моминбаев отметил, что данная технология впервые используется не только в нашей стране, но и на всем пространстве СНГ. Она обеспечит интеграцию солнечных киловатт-часов в единую энергосистему Казахстана, улучшит качество энергоснабжения и снизит негативное воздействие традиционных энергообъектов на окружающую среду.

Пилотный проект реализован Primus Power Corporation – проектной компанией Российско-Казахстанского фонда нанотехнологий, созданного АО «Казына Капитал Менеджмент» совместно с Роснано.